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Dünya

Rusya Ukrayna askerlerini taşıyan dört sürat botunu Karadeniz'de vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeybatısında Ukrayna silahlı kuvvetlerine mensup askerleri taşıyan dört sürat botunu imha ettiklerini duyurdu.

09:16 . 4/09/2023 Pazartesi
AA
Fotoğraf: Arşiv.

Fotoğraf: Arşiv.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz Filosu'na ait uçakların gece saatlerinde Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna ordusunun çıkarma gruplarını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD yapımı Willard Sea Force adlı 4 sürat botunun yok edildiği ve botların Kırım'ın kıyısındaki Tarhankut Yarımadası'na doğru ilerlerken vurulduğu kaydedildi.

İki İHA'nın saldırı girişimi engellendi

Savunma Bakanlığının bir başka açıklamasında, Ukrayna'nın saat 01.00 sularında uçak tipi 2 insansız hava aracıyla (İHA) Rusya topraklarındaki tesislere düzenlediği saldırı girişiminin engellendiği aktarıldı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerince İHA'lardan birinin Kırım Yarımadası yakınlarındaki Karadeniz suları üzerinde, diğerinin ise Kursk bölgesi semalarında imha edildiği savunuldu.



#Rusya
#Ukrayna
#Karadeniz
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