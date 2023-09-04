Rusya Ukrayna askerlerini taşıyan dört sürat botunu Karadeniz'de vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov’un görevden alındığını açıkladı. Bakanlığın hem orduyla hem de bir bütün olarak toplumla yeni yaklaşımlara ve diğer etkileşim biçimlerine ihtiyacı olduğuna inandığını ifade eden Zelenski, Reznikov’un yerine Kırım Tatar Türkü Rustem Umerov’un getirileceğini söyledi.