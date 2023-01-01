|
Dünya
Belçika'da 200 kalem ilaç bulunamıyor
Belçika'da antibiyotikten soğuk algınlığı ilaçlarına, kortikosteroidlerden çocuklar için ağrı kesici ve ateş düşürücü bazı şuruplara kadar 200 kalem ilacın temininde sorun yaşandığı bildirildi.
15:09 . 17/01/2023 Salı
AA
Sistem çöktü ilaç bulunamıyor

Sistem çöktü ilaç bulunamıyor

Belçika basınındaki haberlerde, ülke genelinde birçok eczanede bazı ilaçların bulunamadığı belirtildi.

İlaç teminindeki sorunun kaynağının artan talep, Çin'deki üretimde yaşanan sıkıntılar, enflasyon ve enerji maliyetlerindeki artıştan kaynaklanan üretim sıkıntıları olduğu ifade edildi.

Bulunamayan kalemler arasında bazı antibiyotikler, soğuk algınlığı ilaçları, kortikosteroidler, bazı spreyler, çocuklar için ağrı kesici ve ateş düşürücü bazı şurupların yer aldığı kaydedildi.

Belçikalı eczacıların bulunamayan ilaçlar yerine bazı durumlarda hastalara jenerik ilaçları önerdiği veya ilaçları kendilerinin hazırladığı bildirildi.
Belçika'da birkaç aydır süren ilaç sıkıntısının özellikle grip salgınındaki artışla birlikte talebin yükselmesi nedeniyle ortaya çıktığı belirtiliyordu.


#Belçika
#ilaç
#avrupa
29 dakika önce
default-profile-img
Belçika'da 200 kalem ilaç bulunamıyor
TBMM Hazırlık Komisyonu CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'a süre verdi
Bayburt TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?
'HDP'nin oyuna ihtiyacımız var' diyen CHP'li Aytuğ Atıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tam destek: Oylarını sorunsuz alır
Acil Sağlık Hizmetleri personeli engelleri sevgiyle aşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.