Belçika'da bıçaklı saldırıda bir polis öldü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis ekibine yapılan bıçaklı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.
Belçika basınındaki haberlere göre, Brüksel'deki Kuzey Tren Garı yakınında meydana gelen olayda bıçaklı bir kişi bölgede devriye gezen polis ekibine saldırdı.
Saldırıda boynundan yaralanan bir polis memuru yaşamını yitirdi, diğer polis memuru yaralandı. Saldırgan olay yerine gelen başka bir polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Saldırganın bugün daha önce bir polis karakoluna gittiği ve saldırı düzenleyeceğini söylediği belirtildi.
Psikolojik sorunları olduğu düşünülen kişinin muayene için bir hastaneye götürüldüğü, daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.
Savcılığın saldırıda terör şüphesini de ihtimaller dahilinde değerlendirdiği kaydedildi.
DÜNYA
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Küresel ekonomik görünümdeki karamsarlık uluslararası şirketleri maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmaya zorluyor.
Bununla birlikte ABD ve Avrupada pek çok şirket işten çıkarmaları hızlandırdı.
Twitter, Apple, Amazon, Microsoft, Meta ve Intel gibi büyük teknoloji firmaları başta olmak üzere şirketlerden art arda gelen işten çıkarma ve alımlara ara verme haberleri küresel ekonomide endişe yaratıyor.
İşten çıkarma haberlerine her gün yeni bir şirket daha ekleniyor.
METATeknoloji şirketlerindeki işten çıkarma furyasına geçtiğimiz günlerde Facebookun ve Instagramın sahibi Meta da katıldı. Şirketin gelir kaybı nedeniyle 11 bin kişinin işine son vereceği açıklandı.Meta CEOsu Mark Zuckerberg ayrıca, yeni işe alımları 2023ün birinci çeyreğine kadar durduracaklarını da belirtti. Açıklamada, gelecek aylarda daha fazla maliyet azaltıcı tedbirlerin alınabileceği de belirtildi.Mark Zuckerberg çalışanlara hitap ettiği mesajında Ekibimizin boyutunu yaklaşık yüzde 13 oranında küçültmeye ve 11.000den fazla yetenekli çalışanımızı işten çıkarmaya karar verdim. Ayrıca isteğe bağlı harcamaları azaltarak ve işe alımı ilk çeyreğe kadar dondurarak daha yalın ve daha verimli bir şirket olmak için bir dizi ek adım atıyoruz ifadelerini kullandı.
BAZI OFİSLER KAPATILIYORŞirketin ofis binaları gibi gayrimenkul sayısının azaltıldığını, bütçelerin küçüldüğünü, maliyetlerin düşürüldüğünü, kaynakların az sayıdaki öncelikli alanlara kaydırıldığını ancak tüm bunların yeterli olmadığını ifade eden Zuckerberg, işten çıkarılma duyurusunun e-maille yapılacağını ifade etti.Dünya genelinde yükselen enflasyon ve bozulan makroekonomik görünüm, teknoloji endüstrisindeki tüm şirketleri yeni iklime uyum sağlamaya zorluyor.
SNAPCHATSnapchat yüzde 20 azaltacağını açıkladı.
AMAZONABDli e-ticaret devi Amazon ise ekonomik görünüm nedeniyle kurumsal iş gücündeki pozisyonlar için işe alımlara ara verdiğini duyurdu. Şirket, söz konusu karara ekonomideki belirsizliği ve son birkaç yılda istihdam edilen kişi sayısını gerekçe gösterdi.Amazon İnsan Deneyimi ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti, şirket çalışanlarına gönderdiği yazıda, söz konusu uygulamanın gelecek birkaç ay boyunca devam etmesinin öngörüldüğünü, ekonomi ve iş dünyasındaki gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini belirtti.
TWİTTERElon Muskın 44 milyar dolara satın alması sonrası sosyal medya şirketi Twitterda işten çıkarmalar başladı. Twitter çalışanlarının yüzde 50sinin işine son verildiği bildirildi.
NETFLİXNetflix 450 çalışanının işine son vereceğini açıkladı.
TESLAABDli elektrikli araç üreticisi Teslanın Üst Yöneticisi Elon Musk ise haziran ayında şirketin üst düzey yöneticilerine dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun başlıklı bir e-posta göndermişti. Musk, e-postada, ekonomiye dair süper kötü bir his taşıdığını ve çalışan sayısının yüzde 10 azaltılması gerektiğini belirtmişti.
APPLEAppleın da araştırma ve geliştirme dışındaki tüm alanlarda işe alımları durdurma kararı aldığı bildirildi.
SHOPİFYShopify yüzde 10 azaltacağını açıkladı.
PELOTONPeloton 800den fazla kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.
AİR FRANCESon 2 yılda gönüllü işten ayrılmalar yoluyla binlerce kişilik istihdam kaybı yaşayan Fransanın bayrak taşıyıcısı Air France, yaklaşık 300 yer personelinin görevine son vermek için sendikalarla müzakere yürütüyor.
INTELDünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intelin de çalışan sayısında yüzde 20lik azalmaya gitmeyi planladığı bildirilirken, Microsoftun 1.000e yakın çalışanın işine son verdiği kaydedildi.
OPENDOORÇevrim içi emlak şirketi Opendoor, artan faiz oranlarının ABD konut piyasasını olumsuz etkilediği bir dönemde, çalışanlarının yüzde 18ini işten çıkaracağını açıkladı.ABDde Netflix, Robinhood, Snap, Coinbase, Shopify, Peloton ve Calm gibi şirketler de daha önce personel sayısında azalmaya gideceklerini duyurmuştu.
LYFTMobil araç çağırma uygulaması Lyft de çalışanlarının yüzde 13ünü işten çıkaracağını duyurdu. Lyftin kurucu ortakları Logan Green ve John Zimmer tarafından konuya ilişkin çalışanlara gönderilen yazıda, Ekonomide ortaya çıkan çeşitli zorluklar var. Gelecek yıl içinde olası bir resesyonla karşı karşıyayız ve araç paylaşımı sigortası maliyetleri artıyor denildi.
STRİPEÇevrim içi ödeme platformu Stripe, çalışanlarının yaklaşık yüzde 14ünü işten çıkarma kararı aldı. Stripe Üst Yöneticisi Patrick Collison, konuya ilişkin şirket çalışanlarına gönderdiği yazıda, artan enflasyon, resesyon korkuları, yüksek faiz oranları, enerji şokları ve daha sıkı yatırım bütçeleri nedeniyle işten çıkarmaların gerekli olduğunu aktardı.
ROBİNHOODRobinhood çalışan sayısını yüzde 23 azaltacağını açıkladı.
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İki yıl önce patlak veren koronavirüs salgınıyla başlayan küresel krizin etkileri azalmadan, yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve Rusya-Ukrayna savaşı, ülkeleri darboğaza sürükledi. Tırmanan enerji krizi küresel ekonomiyi yavaşlatırken, ABD ve Avrupa'da pek çok şirket, çalışan sayısında azalmaya gitti. Bazı şirketler ise yeni alımlara ara verdiğini duyurdu. Meta, Amazon, Tesla, Twitter gibi çok sayıda dünya devi, binlerce çalışanını işten çıkarırken, bunlara her gün yenileri ekleniyor.