Belçika'da bıçaklı saldırıda bir polis öldü

METATeknoloji şirketlerindeki işten çıkarma furyasına geçtiğimiz günlerde Facebookun ve Instagramın sahibi Meta da katıldı. Şirketin gelir kaybı nedeniyle 11 bin kişinin işine son vereceği açıklandı.Meta CEOsu Mark Zuckerberg ayrıca, yeni işe alımları 2023ün birinci çeyreğine kadar durduracaklarını da belirtti. Açıklamada, gelecek aylarda daha fazla maliyet azaltıcı tedbirlerin alınabileceği de belirtildi.Mark Zuckerberg çalışanlara hitap ettiği mesajında Ekibimizin boyutunu yaklaşık yüzde 13 oranında küçültmeye ve 11.000den fazla yetenekli çalışanımızı işten çıkarmaya karar verdim. Ayrıca isteğe bağlı harcamaları azaltarak ve işe alımı ilk çeyreğe kadar dondurarak daha yalın ve daha verimli bir şirket olmak için bir dizi ek adım atıyoruz ifadelerini kullandı.