Belçika'da grev dalgası: Tüm uçuşlar iptal edildi

Belçika'nın hava sahasından sorumlu kurumu Skeyes çalışanlarını temsil eden sendika yetkilileri, yarın ülke genelinde düzenlenecek greve hava trafik kontrolörlerinin de katılacağını duyurdu.

Tüm uçuşlar iptal edildi

Tüm uçuşlar iptal edildi

Yapılan açıklamada, Skeyes çalışanlarının 06.45-22.15 saatlerinde görev yapmayacağı, hava sahasının kapalı olacağı ve ülke havalimanlarına iniş veya kalkışın olmayacağı kaydedildi.