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Belçika'da grev dalgası: Tüm uçuşlar iptal edildi

Belçika'da grev dalgası: Tüm uçuşlar iptal edildi

14:1912/02/2025, Çarşamba
AA
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Ülkede yeni kurulan hükümetin uygulayacağı kemer sıkma politikaları sert biçimde eleştiriliyor.
Ülkede yeni kurulan hükümetin uygulayacağı kemer sıkma politikaları sert biçimde eleştiriliyor.

Belçika'nın Charleroi Havalimanı, ülke genelindeki grevi nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü kalkış yapması planlanan bütün seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Belçika hava sahası, yarın hava trafik kontrolörlerinin ülke genelinde düzenlenecek greve katılımı nedeniyle kapatılacak.


Belçika'nın hava sahasından sorumlu kurumu Skeyes çalışanlarını temsil eden sendika yetkilileri, yarın ülke genelinde düzenlenecek greve hava trafik kontrolörlerinin de katılacağını duyurdu.

Tüm uçuşlar iptal edildi

Yapılan açıklamada, Skeyes çalışanlarının 06.45-22.15 saatlerinde görev yapmayacağı, hava sahasının kapalı olacağı ve ülke havalimanlarına iniş veya kalkışın olmayacağı kaydedildi.


Brüksel ve Charleroi havalimanı yetkilileri, grev nedeniyle, yarın operasyonların güvenli şekilde sürmesini sağlamaya yetecek sayıda personel bulunmayacağı için gidiş yönlü seferleri iptal etme kararı almıştı.


Geliş yönlü uçuşlarda da ciddi aksamalar yaşanabileceği uyarıları yapılmış, yolculardan seferlerinin durumunu yakından takip etmeleri istenmişti.


Öte yandan, ülke genelinde yarın bütün işçi sendikalarının ortak çağrısıyla grev yapılarak büyük bir gösteri düzenlenecek. Greve eğitim ve kamu kurumları, toplu taşıma başta olmak çeşitli sektörlerden katılım bekleniyor.


Sendikalar, ülkede yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.



#Belçika
#Brüksel
#grev
#hava sahası
#uçuş

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