Belçika'da helal kesime yasak

Valonya Parlamentosu'nun 2017'de kabul ettiği, koyun ve sığır gibi büyükbaş hayvanlarla küçükbaş hayvanların "acı çekmemesi" gerekçesiyle şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar, dünden itibaren yürürlüğe girdi. Benzer bir karar, bu yılın başında Flaman bölgesinde yürürlüğe girmiş, teknik altyapı yetersizliğiyle sadece küçükbaş hayvanlar için uygulanmaya başlanmıştı.

İslamiyet'te "helal", Yahudi inancında "koşer" olarak bilinen hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesine getirilen yasaklar, ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumun yoğun tepkisine yol açıyor. Belçika nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan Müslüman ve Musevi toplumlar, kararın, dini özgürlüklerini kısıtladığını ve toplumlara saygısızlık olduğunu savunuyor.