Dünya Belçikada hükümet krizi derinleşti
AVRUPA

Belçika’da hükümet krizi derinleşti

Belçika’da hükümet krizi derinleşti

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 4 partili koalisyon hükümetinin büyük ortağı Yeni Flaman İttifak Partisi’nin bakanları BM Göçmen Paktı’na tepki göstererek Bakanlar Kurulu’nu terk etti.

IHA
N-VA Partisi Genel Başkanı ve Anvers Belediye Başkanı olan federal Milletvekili Bart De Wever konu üzerine basın toplantısı düzenledi.
N-VA Partisi Genel Başkanı ve Anvers Belediye Başkanı olan federal Milletvekili Bart De Wever konu üzerine basın toplantısı düzenledi.

Belçika’da Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Paktı nedeniyle oluşan koalisyon krizi derinleşti. Brüksel’de 4 partili koalisyon hükümetinin büyük ortağı Yeni Flaman İttifak Partisi’nin bakanları BM Göçmen Paktı’na tepki göstererek Bakanlar Kurulu’nu terk etti.

  • Belçika’da federal hükümetin Bakanlar Kurulu, BM Göçmen Paktı’nı görüşmek için olağanüstü toplandı. Toplantıda hükümetin BM Göçmen Paktı’nı imzalamasına karşı çıkan ve aşırı sağcı Yeni Flaman İttifakı Partisi’nin (N-VA) üyeleri Bakanlar Kurulu’nu terk etti. N-VA, hükümetin BM Göçmen Paktı’nı imzalaması durumunda koalisyondan çekileceğini duyurdu.

Yaşanan kriz üzerine N-VA Partisi Genel Başkanı ve Anvers Belediye Başkanı olan federal Milletvekili Bart De Wever, basın toplantısı düzenledi. De Wever, yaptığı açıklamada “Başbakan Charles Michel, Fas’ın Makareş kentinde BM Göçmen Paktı’nı imzalaması yönünde ısrarcı tutum sergiledi. Bu tutumu ile bizi hükümetin koalisyon ortağı dışında tutmuş oldu. Bizim BM Göçmen Paktı’na karşı olduğumuz biliniyordu. Ama maalesef Başbakan Charles Michel bizi dinlemedi” ifadesini kullandı.

Başbakan Michel ise BM Göçmen Paktı ile ilgili 10-11 Aralık tarihlerinde Fas’ın Marakeş kentinde yapılacak hükümetler arası konferansa katılacağını açıkladı.

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