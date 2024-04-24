Belçika’da PKK medyasına operasyon

Belçika'nın Flaman Bölgesi'ndeki Denderleeuw kasabasında, terör örgütü PKK'nın medya yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Federal polisin yaklaşık 200 personelinin katılımıyla gerçekleşen operasyon, Sterk TV ve Medya Haber TV'nin ofislerinde düzenlendi. Operasyon kapsamında ofislerde yapılan aramalarda bir dizi bilgisayar ve belgeye el konuldu. Operasyonun başlangıcı olan yerel saat 1.30'da başlayan ve 4 saat süren bu operasyon, PKK'nın medya kanallarına yönelik ciddi bir adım olarak değerlendiriliyor.

FRANSA TALEP ETTİ

Denderleeuw Belediye Başkanı Jo Fonck, polisin terör örgütü televizyonuna operasyon düzenlediğini doğrularken, Federal Savcılık da operasyonun, terörün finansmanının önlenmesi konusunda Fransız yargısının aldığı "Avrupa Soruşturma Kararı" kapsamında gerçekleştirildiği için bu aşamada daha fazla detay verilmeyeceğini açıkladı. Federal Savcılık açıklamasında, operasyonun Fransa’nın talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

TOLERE EDİLEMEZ!

Operasyonun detaylarıyla ilgili henüz gözaltı bilgisi verilmezken, geçmişte PKK yandaşlarının Belçika'da şiddet olaylarına karıştığı ve örgüt lehine provokasyonlarda bulunduğu hatırlatılıyor. Başbakan Alexander De Croo, PKK gibi bir terör örgütüne sempati gösterisinin tolere edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Ülkü Ocakları ve camiye saldırmışlardı

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, Paris Adli Mahkemesi’nin terörle mücadele birimi, 2020-2024 arası terör örgütü PKK ile bağlantılı suçlarla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Örgütü finanse etmek ve PKK ile bağlantılı çete halinde haraç toplama girişimi gerekçeleriyle açılan soruşturma kapsamında, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne ve Bouches du Rhone vilayetlerinde 8 kişi gözaltına alındı. PKK yandaşları Belçika'da şiddet olaylarına karışmıştı. Terör örgütü PKK/YPG destekçisi yaklaşık 150 kişilik grup, 25 Mart'ta, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı. Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye yürümek isteyen kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı. Örgüt yandaşları, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Cheratte Köyü'nde aynı gece taşkınlık çıkarmıştı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, caminin camlarını kırmıştı. Yüzlerini örterek, terör örgütü lehine slogan atan grup, Türklere ait ev, dükkan ve araçlara zarar vermişti.

3 PKK'lı iade edildi

Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan terör örgütü yandaşları 27 Mart'ta Charles de Gaulle Havalimanı'nda olay çıkarmıştı. Yaklaşık 20 kişilik grup, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırmıştı.

"PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal ise 9 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye getirilmişti.

Fransa'dan son bir ay içinde PKK'lı Serhat Gültekin de Türkiye'ye iade edildi.







