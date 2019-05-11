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Dünya Belçikada usulsüzlük nedeniyle seçim sonuçları iptal edildi
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AVRUPA

Belçika’da usulsüzlük nedeniyle seçim sonuçları iptal edildi

Belçika’da usulsüzlük nedeniyle seçim sonuçları iptal edildi

Belçika’nın 14 Ekim 2018’de de yapılan yerel seçimlerde Limburg eyaletinde yer alan Bilzen şehrinde oy sayımında hata yapıldığı gerekçesiyle yeniden seçim kararı alındı. Seçmenler 16 Haziran’da tekrar sandık başına gidecek.

Haber Merkezi IHA
Seçmenler, 16 Haziran’da tekrar sandık başına gidecek.
Seçmenler, 16 Haziran’da tekrar sandık başına gidecek.

Belçika’nın Limburg eyaletinde yer alan Bilzen şehrinde yapılan son yerel seçim sonuçları, oy sayımında hata yapıldığı gerekçesi ile Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi.

  • Geçtiğimiz yıl 14 Ekim’de yapılan yerel seçimlerde oy sayımında hata yapıldığı gerekçesi ile Yeşiller Partisi ve yerel Bilzen ile Durur Duyanlar Partisi itirazda bulunmuştu. Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisinin çoğunluğu temsil ettiği yeni mecliste AP eski Milletvekili Frieda Brepoels belediye başkanlığını üstlenmişti.

Bilzen şehrinin ünlü politikacılarından biri olan ve uzun yıllar belediye başkanlığı yapan Johan Sauwens tarafından seçim sonuçlarına yönelik sayımda usulsüzlük yapıldı itirazını değerlendiren yüksek mahkemenin verdiği karar Belçika gündemine bomba gibi düştü. Bilzen’de seçmenler 16 Haziran’da tekrar sandık başına gidecek.

“Danıştay’ın verdiği karardan memnunum”

CD&V partisinden Jojan Sauwens, danıştay’ın verdiği karardan memnun olduğunu söyledi.

Sauwens, "Seçimlerde oy sayımında hata yapıldığından dolayı şikâyetçi olduk. Çünkü belediye meclisinde önemli bir sandalye için beş oy farkı vardı ve çok sayıda usulsüzlük bildirildi. Seçimleri denetleyen konsey seçimlerin geçersiz olduğuna karar vermiş ve seçimlerle ilgili incelemelerin yapılacağını bildirmişti. İncelemeler sonucunda çeşitli listeler arasında sandalye dağılımını etkileyebilecek çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. Danıştay seçimin tekrarlanması yönünde kararını verdi. Hiç kimse kısa zamanda böyle tekrar sandığa gitmek istemez. Elbette rahatsız edici bir durum. Ancak yüksek mahkemenin kararı Bilzen’de yaşayan seçmenler için bir kazanç olarak görülmeli. Çünkü oy sayımında seçim sonucunu ciddi bir şekilde etkileyecek yanlışlıklar yapıldı. Şimdi bu durumu düzeltmek ve seçmenin gerçek iradesini yansıtma şansı doğdu. Gelişmelere bu açıdan bakmak gerekir’’ dedi.

Neufchateau sakinleri de tekrar sandığa gidecek
Belçika’nın Lüksemburg Eyaleti Valisi Olivier Schmitz geçtiğimiz 14 Ekim’de yapılan Neufchâteau şehrindeki belediye seçimlerinin sonuçlarını geçersiz kıldı.

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Vali Schmitz, yerel seçimin sonuçlarını geçersiz sayması nedeniyle Neufchâteau halkı tekrar sandık başını gidecek. Neufchâteau’da Belediye Başkanı Dimitri Fourny’nin 14 Ekim yerel seçimlerinde olası bir seçim sahtekarlığından şüpheleniliyor.

Fourny’ın yaşlılar yurdunda kalan sakinler adına oy kullandığı veya yanlış yönlendirdiği için seçimleri tekrarlanacağı belirtildi. Bu nedenle Neufchâteau sakinleri en geç 16 Haziran’da tekrar oy kullanacak. Vali Schmitz, 56 oyun geçersiz sayılması gerektiğine inanıyor.

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