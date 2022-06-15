Dünya Belçikadan alkol yasağı Açık alanlarda kullanılmayacak
AVRUPA

Belçika'dan alkol yasağı: Açık alanlarda kullanılmayacak

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Evere Belediyesi kamuya açık alanlarda alkol kullanımını yasakladı. Evere Belediye Başkanı Ridouane Chahid tarafından alınan karara göre, alkol oranı yüzde 1,2'nin üzerindeki içecekler 20.00-07.00 saatlerinde satılamayacak.

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Haber Merkezi Diğer
Belçikadan alkol yasağı: Açık alanlarda kullanılmayacak
Evere Belediyesi, kamuya açık alanlarda alkol kullanımını yasakladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Evere Belediyesi kamuya açık alanlarda alkol kullanımını yasakladı. Evere Belediye Başkanı Ridouane Chahid tarafından alınan karara göre, alkol oranı yüzde 1,2'nin üzerindeki içecekler 20.00-07.00 saatlerinde satılamayacak.

SABAH VE GECE YARISI DA YASAKLANMIŞTI

Benzer yasak, ilk olarak Şubat 2020'den itibaren Brüksel'in merkezindeki turistik bölgeler için gece yarısı ile sabah saatleri arasında uygulanıyordu.

Ekim 2021'de, "alkolsüz bölge"nin sınırları yeni cadde ve sokaklar eklenerek genişletilmiş, yasağın süresi 24 saate çıkarılmıştı.

Brüksel’de gece yarısından sabaha kadar alkol yasak
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Brüksel’de gece yarısından sabaha kadar alkol yasak
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