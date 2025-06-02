Ben-Gvir'den tüm güçle saldırma çağrısı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Elçisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisine karşı çıkarak, hükûmeti soykırımın dozunu arttırmaya çağırdı. Sadece İsrailli esirlerden değil savaşta yer alan askerlerden de endişe duyduğunu belirten Ben-Gvir, "Tüm gücümüzü kullanmanın zamanı geldi" dedi.
İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlar 605 gündür devam ederken, ateşkes için arabuluculuk yaptığını öne süren ABD’nin taraflara yaptığı anlaşma önerisi, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir’i panikletiyor. Ben-Gvir, ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff’un ateşkes müzakereleri için genel bir çerçeve oluşturmak için sunduğu yeni teklifin de kabul edilmemesini istedi. İsrail Yayın Kurulu’na (KAN) konuşan Siyonazi Bakan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun en başından beri ateşkes tekliflerini dinleyerek hata ettiğini söyledi. Hükümetten, Gazze’deki saldırıların daha fazla şiddetlendirilmesini talep eden Ben-Gvir, “Hamas, ateşkesi silahlanmak için kullanacaktır. Yapmamız gereken şey Hamas’ı yok etmeye devam etmektir. Daha önce defalarca vakit kaybettik. Bu kadar yeter. Şimdi bütün gücümüzle Gazze’ye saldırıp Hamas’ı öldürme vakti” ifadelerini kullandı. Gazze'de vahşete doymayan Ben-Gvir, işgal altındaki 1948 topraklarında da "gürültü" bahanesiyle yüksek sesle ezan okunmasının engellenmesini istedi. Haaretz gazetesinin verdiği bilgiye göre, dün polis yetkilileriyle bir toplantı yapan Ben-Gvir, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Arap kentleri ve sahil yerlerinde yüksek sesle ezan okuyan camilere büyük miktarda ceza uygulanmasını talep etti.
HAMAS GENEL ÇERÇEVEYİ REDDETMEDİ
Öte yandan, Hamas Hareketi Witkoff tarafından sunulan ateşkes teklifine cevabını cumartesi akşamı verdi. Hareketten yapılan açıklamada, “Gazze’de kalıcı ateşkesi, İsrail ordusunun çekilmesini, kesintisiz insani yardımı ve esir takasını mümkün kılacak bir ateşkes için Witkoff’un sunduğu teklife direniş gruplarıyla istişare ederek cevabımızı verdik” denildi. Londra merkezli Suudi Arabistan kanalı El-Hadath TV ise Hamas’ın cevap mektubunun bir nüshasını yayınladı. Buna göre Hamas, teklifi tamamen reddetmemekle birlikte İsrail ordusunun 2 Mart öncesi bulunduğu noktalara geri dönmesini, ABD’nin kalıcı ateşkes için garanti vermesini ve Trump’ın bizzat anlaşmayı ilan etmesini istedi. Konuya dair Reuters’e açıklama yapan Hamas Siyasi Ofis Üyesi Basim Naim de “Biz Witkoff’un önerisini reddettiğimizi söylemedik. Kendisiyle daha önce sunduğu öneri üzerinde uzlaştık. Bunu müzakerelerin genel çerçevesi olarak kabul edilebilir bulduk. Ancak diğer tarafın (İsrail) bize ulaşan cevabı, Witkoff’un sunduğu ilk teklifle uyumlu değildi” dedi.