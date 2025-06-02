Ben-Gvir'den tüm güçle saldırma çağrısı

İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlar 605 gündür devam ederken, ateşkes için arabuluculuk yaptığını öne süren ABD’nin taraflara yaptığı anlaşma önerisi, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir’i panikletiyor. Ben-Gvir, ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff’un ateşkes müzakereleri için genel bir çerçeve oluşturmak için sunduğu yeni teklifin de kabul edilmemesini istedi. İsrail Yayın Kurulu’na (KAN) konuşan Siyonazi Bakan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun en başından beri ateşkes tekliflerini dinleyerek hata ettiğini söyledi. Hükümetten, Gazze’deki saldırıların daha fazla şiddetlendirilmesini talep eden Ben-Gvir, “Hamas, ateşkesi silahlanmak için kullanacaktır. Yapmamız gereken şey Hamas’ı yok etmeye devam etmektir. Daha önce defalarca vakit kaybettik. Bu kadar yeter. Şimdi bütün gücümüzle Gazze’ye saldırıp Hamas’ı öldürme vakti” ifadelerini kullandı. Gazze'de vahşete doymayan Ben-Gvir, işgal altındaki 1948 topraklarında da "gürültü" bahanesiyle yüksek sesle ezan okunmasının engellenmesini istedi. Haaretz gazetesinin verdiği bilgiye göre, dün polis yetkilileriyle bir toplantı yapan Ben-Gvir, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Arap kentleri ve sahil yerlerinde yüksek sesle ezan okuyan camilere büyük miktarda ceza uygulanmasını talep etti.