Ben-Gvir'li provokasyon

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesi reddedip soykırıma devam ederken, fanatik Yahudi işgalciler de bugün Doğu Kudüs'te Bayrak Yürüyüşü adı altında büyük bir provokasyona hazırlanıyor. 1967 yılındaki Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra Batı Şeria'nın bazı bölgeleri ve Doğu Kudüs'ün ilhakının yıldönümü ve sözde Kudüs Günü olarak kutlanan Bayrak Yürüyüşü'ne bu yıl şiddet yanlısı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de katılacağını duyurdu. Siyonist tapınak örgütleri de yürüyüşe katılma çağrısı yaparken, işgal altındaki Kudüs'ün Filistin Yönetimine bağlı valiliği açıklama yaparak kentte yaşayan Müslümanları provokasyonlara karşı uyardı.

"ARAPLARA ÖLÜM, KÖYLERİNİZ YANSIN" SLOGANLARI

Yasadışı yerleşimciler geçtiğimiz yıllardaki yürüyüşlerde Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleştirilmişti. Bu yürüyüşlerde katılımcılar "Araplara ölüm", "Köyleriniz yansın" gibi ırkçı ve soykırımcı ifadeler içeren şarkılar söylemişti. Gazze'de soykırım devam ederken, bu yıl 5 Haziran günü gerçekleşen yürüyüşe onay verilmesi büyük tepki topladı.

ŞEHRİ ASIL SAHİPLERİNDEN ALMAK İSTİYORLAR

Tepkileri ve yaşanabilecek şiddeti gözardı eden Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, yürüyüş için çevre şehirlerden de destek çağırarak 3 bin polisi görevlendirdi. Bayrak Yürüyüşü, Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı ve Eski Şehrin Müslüman Mahallesi boyunca geleneksel rotasını izleyecek. Konuya ilişkin olarak Kudüs Valiliği tarafından yayınlanan açıklamada, "İşgal derneklerinin Kudüs sokaklarında yapacağı yürüyüş, bu şehirdeki statükoya bir saldırı ve işgalin Arap şehrini Yahudileştirmeye yönelik davranışlarının devamı niteliğindedir. İsrail, kutsal şehrin Yahudileştirilmesini hızlandırmak için Gazze'deki halkımıza saldırarak istismar ediyor. Aşırılık yanlısı Ben-Gvir'in sözde yürüyüşe katılma niyeti ve Mescid-i Aksa'ya saldırı çağrısı, milyonlarca Müslümanın duygularına yönelik bir provokasyon ve Kudüs'e açık bir saldırıdır" denildi.

FİLİSTİNLİLERİN İŞ YERLERİNİ KAPATIYOR

Gazze'deki katliamlar sürerken yürüyüşü, İsrailliler tüm Kudüs'teki Yahudi egemenliğinin bir göstergesi olarak değerlendirirken, Filistinliler ise işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçası olarak kabul edilen Kudüs'teki Filistin hakimiyetine saldırı olarak görüyor. İsrail güvenlik güçleri ayrıca, yürüyüş boyunca Filistinlilerin iş yerlerini açmasını engelleyecek.







