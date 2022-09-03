Benzeri görülmemiş bir felaket: 30 yıllık ortalamadan yüzde 471 daha fazla yağış

Ülke genelinde yılın ilk sekiz ayında, son 30 yıllık ortalamanın neredeyse iki katı yağış meydana gelirken; sadece Sindh eyaleti, 30 yıllık ortalamadan yüzde 471 daha fazla yağış aldı ve Pakistan’ın selden en çok zarar gören bölgesi oldu. Sel felaketi Sindh eyaletinin yanı sıra Belucistan eyaletini de vurdu. Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman, daha önce böyle bir felaketle karşılaşmadıklarının altını çizerken sel sularının yakın zamanda çekilmesini beklemediklerini belirtti.

1 MİLYONDAN FAZLA EV ZARAR GÖRDÜ

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi’nin verilerine göre haziran ortasından bu yana süregelen sellerde 370 binden fazla ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, 730 binden fazla evde kısmi zarar meydana geldi. Hasar gören yapıların yüzde 84’ü ise 50 milyon nüfuslu Sindh’de bulunuyordu. Ülkenin en az yarısının felaketten etkilendiği belirtilirken sel kaynaklı ölümlerin yüzde 50’sinden fazlasının Sindh ve Belucistan’da yaşandığı kaydedildi. On milyonlarca insanın etkilendiği felakette ayrıca yaklaşık 750 bin çiftlik hayvanı da telef oldu.

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10 MİLYAR DOLARLIK HASAR

Pakistan Planlama Bakanı Ahsan İkbal, selden kaynaklanan hasarın 10 milyar dolardan fazla olduğunu açıklarken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yayınladığı video mesajında, Pakistan’ın yaralarını sarması için acil olarak 160 milyon dolarlık bir yardım çağrısında bulundu. “Pakistan acı içinde yüzüyor” diyen Guterres, uluslararası toplumu Pakistan’ın yanında durmaya çağırdı.