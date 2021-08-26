Berlin afetlere hazır değil

Almanya, temmuz ayının ikinci haftasında yaşanan ve 180’den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası tam bir dram yaşıyor. Ülkede felaket sonrası, yerel ve federal hükümetlerin yaraları hızla saramaması Almanya’nın doğal afetlere müdahale konusunda yeterince hazırlıklı olmadığını ortaya koydu. Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde 15 Temmuz’da meydana gelen sel felaketinin üzerinden 40 gün geçmesine rağmen bölgenin halen temizlenememesi, içme suyu, elektrik ve kanalizasyon sorunlarının tam olarak çözülememesi Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’nın afetlere aslında hazır olmadığını gösteriyor.

ELEKTRİKSİZ KALDILAR

Sel felaketinin ardından birçok ilçe ve kasabada uzun süre elektrikler kesildi, cep telefonu şebekeleri devre dışı kaldı. 14 ve 15 Temmuz’daki yoğun yağışların ardından Euskirchen, Bad Münstereifel, Eifel, Rhein-Sieg-Kreis’ın da aralarında olduğu yerleşim bölgelerinde yaklaşık 200 bin kişi günlerce elektriksiz kaldı. Selden en çok etkilenen ve 30 bin kişinin yaşadığı bölgelere, bir hafta boyunca elektrik verilemedi. Rheinland Pfalz eyaletinin Ahrtal bölgesinde ise yaklaşık 2 bin kişi, sel felaketinin ardından iki hafta boyunca elektriksiz kaldı.

REKLAM

CEP TELEFONLARI ÇALIŞMADI

Cep telefonu şebekesi selden ancak iki hafta sonra devreye alınabildi. Felakette 150’den fazla baz istasyonu zarar gördü, birçok bölgede günlerce cep telefonu şebekeleri çalışmadı. Deutsche Telekom, sel felaketinden üç gün sonra baz istasyonlarının ancak yarısını tekrar devreye sokabildi. Afet bölgelerinin tamamında cep telefonu şebekelerinin tümünün tekrar devreye sokulabilmesi yaklaşık iki hafta sürdü.

İÇME SUYU HALEN VERİLEMİYOR

Bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen yaklaşık 20 bin nüfuslu Bad Münstereifel ilçesinde evlere ulaşan su içilemiyor. Yetkililer eve gelen suları kaynatarak kullanmalarını ya da dışarıdan temiz su temin etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor. Selden en çok etkilenen Ahrtal bölgesinde kanalizasyon sistemi yeniden inşa edilemedi. Çalışmadığı için en ufak bir yağışta kanalizasyonda taşmalar meydana geliyor.

REKLAM

DOĞALGAZ TAMİRİ 5 HAFTA SONRA BAŞLADI

Büyük yıkıma uğrayan Bad Neuenahr-Ahrweiler’de doğalgaz şebekesi de harap oldu, bölgede birçok eve doğalgaz verilemiyor. Heppingen ve Lohrsdorf’ta doğalgaz şebekesinin yeniden inşasına felaketin üzerinden beş hafta geçtikten sonra başlanabildi.

Büyük zarar gören Bonn-Rheinbach, Essen-Wuppertal, Euskichen-Bad Münstereifel demiryolu hatlarının yeniden inşa edilerek hizmete alınması da bu yılın sonundan önce mümkün görülmüyor.

FEDERAL SİSTEM AFETE MÜDAHALEYİ GECİKTİRDİ

Almanya’nın eyalet sistemiyle yönetilmesi de son doğal afetlerde federal hükümetin acilen devreye girmesini geciktiren bir faktör oldu. Federal hükümet, felaket için 16 eyalet yönetimiyle yapılan toplantı sonrasında devreye girebildi. Yaklaşık 25 milyar avroluk zararın meydana geldiği felakette erken uyarı sistemlerinin bulunmaması nedeniyle hükümet yoğun eleştiri almıştı. Bunun üzerine federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin toplantısında halkın uyarılması için cep telefonlarına aynı anda otomatik olarak kısa mesaj atılmasına imkan tanıyacak bir sistem oluşturulması kararı alınmıştı.

REKLAM

DÜNYA Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 106'ya yükseldi