Berlin’de başörtülü öğretmenler okullarda çalışabilecek.
Almanya’nın başkenti Berlin’de başörtülü öğretmenlerin okullarda çalışabileceği belirtildi. Berlin Eyaleti Eğitim Bakanlığı, okul yönetimlerine başörtülü öğretmenlerin prensipte ders verebileceklerine ilişkin yazı gönderdi.
Anayasa Mahkemesinin geçmiş kararlarının hatırlatıldığı yazıda, okullarda dini giysilerin ve sembollerin, devletin tarafsızlığını veya okuldaki huzurun bozulacağına ilişkin somut bir tehlike görüldüğünde yasaklanabileceğinin öngörüldüğüne işaret edildi.
Yazıda, sadece okulun huzurunun veya devletin tarafsızlığına yönelik somut bir tehdit söz konusu olduğu durumlarda dini kıyafet ve sembollerin taşınmasının yasaklanabileceği belirtildi.
Diğer eyaletlerde edinilen deneyimlerin dini kıyafet giymenin okullarda önemli ihtilaflara yol açmadığını gösterdiğine işaret edilen yazıda, konuyla ilgili endişe duyulması durumunda eğitim müdürlüklerine başvurulabileceği, buradaki memurların dini kıyafetlerin giyilmesinin veya sembollerin taşınmasının okul huzurunu somut olarak bozup bozmadığını inceleyeceği ifade edildi.
Yazıda, sadece dini giysi veya sembollerin taşınmasının okul huzurunu somut bir şekilde bozmayacağı ancak misyonerlik çabası veya öğrencileri etkilemenin sorun teşkil edeceği kaydedildi.