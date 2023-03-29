Berlin’de başörtülü öğretmenler okullarda çalışabilecek.

Avrupa Birliği'nin 2035 yılına kadar benzin ve dizel araçların satışını yasaklama planına itiraz eden Almanya ve İtalya'nın getirdiği şartlar kabul edildi. Yasaya sadece elektrik değil başta sentetik yakıt olmak üzere diğer çevreci alternatifler de eklenecek.