Nereye gitse savaş çıkıyor: Fransız yazar Odessa'da görüldü

Hakkında ajanlık iddiaları bulunan Fransız yazar Bernard Henri Levy, şimdi de Ukrayna'nın Odessa şehrinde ortaya çıktı. Odessa'da Ukrayna özel kuvvetlerinin korumasında sokakta dolaştığına dair fotoğrafları basına yansıyan Bernard Henri Levy, daha önce de Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de ve Kuzey Irak'ta yaptığı görüşmelerle dikkat çekmişti.

NEREDE SAVAŞ ÇIKSA ORADA GÖRÜLÜYOR

Nerede savaş çıksa orada görüntülenen Fransız isim, çatışmalardan günler önce de Kiev'de sınır birliklerini denetlemiş, Ukrayna'nın eski devlet başkanı Poroşenko ile görüşmüştü.

Öte yandan 'savaşın habercisi' olarak nam salan Levy'nin bağlantıları, oldukça dikkat çekiyor.

OYNAT 01:35 Türkiye'den Ukrayna'ya ulaşan yardım tırını gören vatandaş gözyaşlarını tutamadı: Gururumdan ağlıyorum Rusya'nın işgal saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'da, sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için bugüne kadar onlarca insani yardım tırı AFAD öncülüğünde Türkiye'den yola çıktı. Macaristan-Ukrayna sınırında hizmet veren Türk ekiplerini gören bir vatandaş ise o anları kayıt altına alarak hislerini paylaştı. Konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan Faik Akyüz isimli vatandaş, 'Gurumdan ağlıyorum. Burada Türkiye'den başka bir kimse var mı? Ne kadar büyük bir ülkeyiz biz. Türk bayrağından başka bayrak yok burada, sallanmıyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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HAFTER İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Savaş bölgelerinde herkesle arası iyi olan Fransız yazar, Terör örgütü YPG//PKK'ya yaptığı ziyaretler ve İsrail yakınlığı ile biliniyordu. Aynı zamanda Yahudi kimliği de bulunan Fransız yazar Bernard Henri Levy, daha önce Libya'da Hafter ile de görüşme yapmıştı.

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2014'te Suriye’nin Ayn el-Arab şehrine giden Levy, bölgede yaklaşık 10 gün vakit geçirdi. Terör örgütü PKK’dan önemli isimlerle görüşen Levy, burada yapığı açıklamasında “Kürdistan”ın 2 yıl içerisinde kurulacağını söylemişti.

Savaştan önce Ukrayna'nın sınır muhafız teşkilatına yönelik ziyareti ise “savaşın habercisi” olarak yorumlanmıştı. Levy o ziyaretini Ukrayna'nın eski devlet başkanı Poroşenko ile birlikte gerçekleştirmişti.

Poroşenko ülkesi Ukrayna'daki turuncu devrimin finansörü ünlü fon yöneticisi George Soros'a "Özgürlük Nişanını" bizzat takdim eden isimdi.