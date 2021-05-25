Dünya Beş ülkeden ortak açıklama Suriye seçimleri özgür ve adil olmayacak
AMERİKA

Beş ülkeden ortak açıklama: Suriye seçimleri özgür ve adil olmayacak

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanları ortak açıklama yaparak, Suriye'de yarın yapılacak seçimlerin, adil ve özgür bir ortamda olmayacağını ve herhangi bir meşruiyetinin bulunmadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Beş ülkeden ortak açıklama: Suriye seçimleri özgür ve adil olmayacak
Arşiv

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile 4 Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlarının Suriye seçimlerine ilişkin ortak yazılı açıklamasını duyurdu.

Ortak açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları olarak, açık bir şekilde dile getiriyoruz ki Suriye'de 26 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimleri, özgür ve adil olmayacak. Esed rejiminin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının çerçevesi dışında bu seçimleri gerçekleştirme kararını reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

  • İlgili ülkelerin, Suriyelilerin seslerinin ve görüşlerinin yer almayacağı bir seçim sürecini kabul etmedikleri vurgulanan açıklamada, Suriyeli muhaliflerin söz konusu seçimleri "meşru görmediklerine" de dikkat çekildi.

Suriye'de özgür ve adil bir seçimin ancak BM gözetiminde ve uluslararası şeffaflık ve hesap verebilirlik koşulları altında yapılabileceği belirtilen açıklamada, "Bir seçimin güvenilir olabilmesi için ülke içinde yerinden edilmiş olan Suriyeliler, mülteciler ve diasporadakiler de dahil tüm Suriyelilerin güven içinde katılabilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Bu unsurlar olmaksızın bu hileli seçim, siyasi uzlaşmaya yönelik hiçbir ilerlemeyi temsil etmemektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, ABD ve diğer Avrupalı müttefikleri, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına uygun bir siyasi uzlaşma sürecinin önemine bir kez daha vurgu yaptı.

Beşşar Esed rejimi, milyonlarca Suriyelinin yerinden edildiği ülkede yarın sözde rakiplerin halkla temas kurmadığı göstermelik bir "devlet başkanlığı" seçimi düzenliyor. Rejimin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın "Amerika'daki seçimlerden 1000 kat daha iyi" diye tanımladığı süreçte, anayasa mahkemesi kararıyla adaylıkları ilan edilen 3 ismin yarıştığı iddia ediliyor. Rejimin yasalarına göre, 16 Mayıs'ta başlayan kampanyaların süresi sabah TSİ 07.00'de sona erdi.

Suriye'deki rejim sözde devlet başkanlığı seçiminde Esed'e karşı göstermelik adaylar çıkardı
DÜNYA
Suriye'deki rejim sözde devlet başkanlığı seçiminde Esed'e karşı göstermelik adaylar çıkardı

Abone Ol Google News
Eve giren ekipler şaşkına döndü

Eve giren ekipler
şaşkına döndü

​Apartmandan kötü kokular gelince ihbarda bulundular.
Yürüyüş yaparken buldu

Yürüyüş yaparken buldu

Esrarengiz taşın sırrını çözmeye çalışıyor.
Seçimler özgürve adil olmayacak

Seçimler özgür
ve adil olmayacak

Beş ülkeden Suriye'de hileli seçim vurgusu.

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı.

​Türkiye'nin 25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı.

​Kudüs'teki konsolosluk yeniden açılacak.

​Üç bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın 'uyuşturucu ticareti' yaptığını iddia etmişti

Dünyada sadece 4 yerde var

Dünyada sadece 4 yerde var

80 milyon yıllık: Diğerlerinden ayıran özelliği dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.