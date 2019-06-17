Beşir darbeden sonra ilk kez görüntülendi

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MHP lideri Bahçeli: Dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimi

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da 23 Haziran seçimi çalışmaları kapsamında muhtarlar buluşmasında yaptığı konuşmada "İstanbul denildi mi bizim aklımıza ihtişam, başkalarının aklına da intikam gelir. Dünyanın gizli gündemi İstanbul'daki seçimin akıbetinin ne olacağıdır" dedi.