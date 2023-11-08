Beyaz bayrakla güneye

Terör devleti İsrail'in, Gazze'nin kuzeyine saldırılarında sivil yerleşim alanlarını ve mülteci kamplarını vurmaya devam ederken, soykırım ile karşı karşıya olan Filistinliler, tam abluka altındaki bölgenin güneyine zorla sürülmeye başlandı.İşgalci gücün tank namlularıyla izlediği çoğu kadın ve çocuk yüzlerce Filistinli, Gazze'yi boydan boya ulaşan Selahaddin Caddesinde beyaz bayrakla yürüyerek güneye geçmek zorunda bırakıldı.. BM'nin hiçbir yerin güvenli olmadığını belirttiği Gazze'de yüzlerce Filistinli'nin durumu için 2. Nekbe (Büyük Felaket) karşılaştırması yapıldı.