Beyaz bayrakla güneye

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Terör devleti İsrail'in, Gazze'nin kuzeyine saldırılarında sivil yerleşim alanlarını ve mülteci kamplarını vurmaya devam ederken, soykırım ile karşı karşıya olan Filistinliler, tam abluka altındaki bölgenin güneyine zorla sürülmeye başlandı.İşgalci gücün tank namlularıyla izlediği çoğu kadın ve çocuk yüzlerce Filistinli, Gazze'yi boydan boya ulaşan Selahaddin Caddesinde beyaz bayrakla yürüyerek güneye geçmek zorunda bırakıldı.. BM'nin hiçbir yerin güvenli olmadığını belirttiği Gazze'de yüzlerce Filistinli'nin durumu için 2. Nekbe (Büyük Felaket) karşılaştırması yapıldı.
‘Gazze merkeze ilerliyoruz’ iddiası
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Gazze şehrinin merkezine doğru ilerlediklerini iddia etti. Gazze’ye yönelik saldırılara insani ara verilmesi çağrılarına değinen Gallant, “Esirler serbest bırakılmadan bu mümkün degil” dedi.
24 saatte 15 israil aracı imha edildi
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal güçlerine direnmeye devam ediyor. Kassam Tugayları’ndan yapılan açıklamada direnişçilerin son 24 saatte 15 İsrail askeri aracını kullanılmaz hale getirdikleri ifade edildi.