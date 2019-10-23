Beyaz fosfor yalanı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) PKK’lıların “Türk ordusu kimyasal silah kullandı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, “(Sunulan fotoğraflardaki) yanıklar daha önce Suriye’nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerin rapor ettiği yanıklarla neredeyse aynı. Daha önce bildirilen yanıklardan kayda değer bir farkı yok. Yanık miktarlarında bir artış olmadı.” dedi.

DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen haftalık basın toplantısında bir gazetecinin Suriye’nin kuzeydoğusunda sivillere ve özellikle çocuklara yönelik beyaz fosfor bombası kullanıldığı yönündeki terör örgütünün yalanlarına ilişkin sorusuna Lindmeier, bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini belirtti. Lindmeier, bazı batılı medya organlarının “Türk Ordusu Beyaz Fosfor bombası kullanıyor” yalanlarıyla sunduğu fotoğraflardaki yanık derecesinin, Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye’nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerden rapor edilen yanıklarla aynı olduğunu vurguladı.

YANIKLAR ÖNCEKİ ÇATIŞMALARA AİT

Beyaz fosfor bombası kullanıldığına dair herhangi bir bilgileri olmadığına atıfta bulunan Lindmeier, şöyle konuştu: “(Sunulan fotoğraflardaki yanıklar) daha önce Suriye’nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerin rapor ettiği yanıklarla neredeyse aynı. Daha önce bildirilen yanıklardan kayda değer bir farkı yok. Yanık miktarlarında bir artış olmadı.” Lindmeier, fotoğraflardaki yanıkların Suriye’de daha önce hastanelerde kaydedilen yanıklarla aynı göründüğünün altını çizerek, söz konusu yanıkların nasıl ve neden kaynaklandığına dair bilgi sahibi olmadığını sözlerine ekledi.

UZMANLAR DA ÇÜRÜTMÜŞTÜ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Kenar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı’nda kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları değerlendirmişti. Prof. Dr. Hilmi Özden, 19 Ekim’de, yaptığı açıklamada, “Herhangi bir beyaz fosfor yanığı olmuş olsaydı, dekontaminasyon (arındırma) yapılması gerekirdi.” ifadesini kullanmıştı.