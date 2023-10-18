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Dünya

Beyaz Saray: Dörtlü zirve tarafların 'ortak karar'ıyla iptal edildi

Beyaz Saray, ABD, Mısır ve Filistin’in katılımıyla Ürdün’de planlanan dörtlü zirvenin, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın, Gazze’deki hastaneye yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan etmesi nedeniyle tarafların "ortak karar"ıyla iptal edildiğini öne sürdü.

07:09 . 18/10/2023 Çarşamba
AA
John Kirby

John Kirby

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’e giden uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı.


Kirby, Biden’in Tel Aviv ziyaretinden sonra Ürdün’de katılacağı dörtlü zirvenin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan edilmesi nedeniyle tarafların ortak kararı ile iptal edildiğini savundu.

Biden’ın hastane saldırısından sonra Ürdün Devlet Başkanı Kral Abdullah ile konuştuğunu belirten Kirby, "Her ikisi de özellikle Başkan Abbas'ın 3 günlük yas için evine dönmek istediğini açıkça belirtmesi nedeniyle bu toplantıyı erteleme konusunda hemfikirdi. Bu ortak alınan bir karardı." ifadelerini kullandı.

Kirby, Biden’ın İsrail'den dönüşte Mısır ve Filistin başta olmak üzere taraflarla telefon diplomasisine devam edeceğini kaydetti.


"Bölgede önemli ulusal güvenlik çıkarlarımız var"


Doğu Akdenize gönderilen ABD uçak gemisi filosu hakkındaki soruya da Kirby, bu askeri gücün orada "güçlü bir caydırıcılık sinyali" için bulunduğunu belirtti.


Kirby, "Bu çatışmayı isteyen veya bu çatışmanın nedenini düşünen herhangi bir aktöre, ulus devlete veya terörist gruba bunu yapmamaları gerektiğini açıkça belirtmek amaçtır." diye konuştu.

ABD’nin İsrail'e savaş amaçlı asker yerleştirmek gibi bir planı ya da niyeti olmadığını söyleyen Kirby, "Ancak bölgede önemli ulusal güvenlik çıkarlarımız var, bunlar değişmedi. Aslına bakılırsa belki de şu anda yakın geçmişte olduğundan daha önemli halde geldi ve bu güçler gerektiğinde ulusal çıkarlarımızı koruma ve savunma konusunda samimi bir yetenek sergilemek için orada kalacak." ifadelerini kullandı.



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#Beyaz Saray
#ABD
#Mısır
#Filistin
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