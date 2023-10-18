Beyaz Saray: Dörtlü zirve tarafların 'ortak karar'ıyla iptal edildi

Biden’ın hastane saldırısından sonra Ürdün Devlet Başkanı Kral Abdullah ile konuştuğunu belirten Kirby, "Her ikisi de özellikle Başkan Abbas'ın 3 günlük yas için evine dönmek istediğini açıkça belirtmesi nedeniyle bu toplantıyı erteleme konusunda hemfikirdi. Bu ortak alınan bir karardı." ifadelerini kullandı.

Kirby, "Bu çatışmayı isteyen veya bu çatışmanın nedenini düşünen herhangi bir aktöre, ulus devlete veya terörist gruba bunu yapmamaları gerektiğini açıkça belirtmek amaçtır." diye konuştu.

Kirby, "Bu çatışmayı isteyen veya bu çatışmanın nedenini düşünen herhangi bir aktöre, ulus devlete veya terörist gruba bunu yapmamaları gerektiğini açıkça belirtmek amaçtır." diye konuştu.

ABD’nin İsrail'e savaş amaçlı asker yerleştirmek gibi bir planı ya da niyeti olmadığını söyleyen Kirby, "Ancak bölgede önemli ulusal güvenlik çıkarlarımız var, bunlar değişmedi. Aslına bakılırsa belki de şu anda yakın geçmişte olduğundan daha önemli halde geldi ve bu güçler gerektiğinde ulusal çıkarlarımızı koruma ve savunma konusunda samimi bir yetenek sergilemek için orada kalacak." ifadelerini kullandı.