Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nden ajans muhabirlerinin Başkanlık uçağına alınmamasına tepki

WHCA'dan yapılan açıklamada, AP, Bloomberg ve Reuters bünyesinde çalışan muhabirlerin Trump'ın Orta Doğu ziyaretini takip etmek üzere başkanlık uçağı Air Force One'a alınmadığı ve bu durumun "kaygı verici" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu ajansların haberleri, her gün dünyanın dört bir yanındaki binlerce medya kuruluşuna ve milyonlarca okuyucuya hızla ulaştırılıyor, böylece herkesin başkanla ilgili gelişmelere eşit şekilde erişimi sağlanıyor. Bu değişiklik, ülkelerinin liderinin ne yaptığını hemen öğrenmeyi hak eden her ABD vatandaşına yapılmış bir haksızlıktır." ifadesi kullanıldı.