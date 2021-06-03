Beyaz Saray: Netanyahu'nun gidişi ABD'nin İsrail ile ilişkilerini etkilemez

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rakiplerinin koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmaya varmasına Beyaz Saray'ın yorumunun ne olduğunu sordu.

"İlişkilerimizi etkilemez"

Psaki, söz konusu hükümet değişikliğinin iki ülke ilişkilerini etkilemeyeceğine işaret ederek "Siyaset ve siyasi yapılanma konusundaki kararlar İsrail'in kendisine aittir. İsrail önemli bir stratejik ortak olmaya devam edecektir. Onlarla kalıcı bir güvenlik ilişkimiz var bu devam edecek." dedi.

Ne olmuştu?

İsrail'de milletvekilleri, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin'in halefini seçmek üzere dün toplanmıştı.

Mecliste yapılan oylamada, eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog ile işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz yarışmıştı.

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Herzog ilk tur oylamada 120 milletvekilinden 87'sinin oyunu alırken, rakibi Peretz 27 oyda kalmış, böylece Isaac Herzog ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

DÜNYA Netanyahu karşıtları anlaştı: İsrail'de hükümet kuruluyor