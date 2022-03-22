Dünya Beyaz Saray Sözcüsü Psaki koronavirüse yakalandı
AMERİKA

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki koronavirüse yakalandı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bu sabah yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Psaki, bu nedenle Avrupa seyahatinde ABD Başkanı Joe Biden'a eşlik edemeyeceğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki koronavirüse yakalandı
Jen Psaki

Psaki yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Avrupa ziyareti hazırlıkları kapsamında bir PCR testi yaptı yaptırdım. Testin sonucu pozitif çıktı. Bu da demek oluyor ki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberi doğrultusunda, Biden'ın Avrupa ziyaretine katılmayacağım." ifadesini kullandı.

BİDEN'IN TESTİ NEGATİF

Biden ile dün sosyal mesafenin korunduğu 2 toplantıya katıldığını ancak CDC kuralları gereği Biden'ın "yakın temaslı" sayılmadığını belirten Psaki, Biden'ın bugün yaptırdığı PCR testinin de "negatif" çıktığını aktardı.

Psaki, "Aşı sayesinde, çok hafif belirtilerim var. Beyaz Saray Kovid-19 protokolleri uyarınca evden çalışacağım ve 5 günün sonunda negatif testi sonucunu alınca işime geri döneceğim." bilgisini paylaştı.

Sözcü Psaki daha önce de 31 Ekim'de Kovid-19'a yakalanmış ve Biden'ın Avrupa ziyaretine eşlik edememişti.

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