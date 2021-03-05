Dünya Beyaz Saraydan Suriyedeki hava saldırılarına ilişkin açıklama ABDnin nefsi müdafaasıydı
AMERİKA

Beyaz Saray'dan Suriye'deki hava saldırılarına ilişkin açıklama: ABD'nin nefsi müdafaasıydı

Beyaz Saray, Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişiği olduğu gerekçesiyle İran destekli gruplara düzenlenen hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Jen Psaki, söz konusu eylemi "denizaşırı yerlerdeki ABD askerlerinin nefsi müdafaası" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi AA
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin, Suriye'de İran destekli gruplara saldırısından önce Kongre üyelerini yeterince bilgilendirmediği konusundaki eleştirilere, "Önce Kongredeki birçok komite ve grubu temsil eden 8 lider ile bu konuda konuştuk. Ardından da gerekli bilgilendirmeleri yaptık." ifadesini kullandı.

"ABD askerinin nefsi müdaafasıydı"

Psaki, "Suriye'deki hava saldırıları konusunda tabii ki tüm hukuki süreç ve incelemeyi yaptık. Bu saldırı konusunda hukuki haklarımız olduğundan eminiz. Bu saldırı, denizaşırı ülkelerde görevli ABD askeri personelinin nefsi müdafaasıydı." diye konuştu.

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Ne olmuştu?

ABD 26 Şubat'ta, Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil, İran destekli grupların sınır kontrol noktasındaki tesislerini hedef almıştı.

Pentagon, bu saldırıların 15 Şubat'taki Erbil Havalimanına ve 22 Şubat'taki Bağdat'ın korunaklı bölgesi olan Yeşil Bölge'ye yönelik saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

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