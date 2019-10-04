Dünya Beyin yiyen zehirli mantar Zehirli ateş mercanı bulundu
OKYANUSYA BİLİM

Beyin yiyen zehirli mantar: Zehirli ateş mercanı bulundu

Beyin yiyen zehirli mantar: Zehirli ateş mercanı bulundu

Avustralya'da ilk kez dünyanın en ölümcül mantarlarından biri olarak bilinen "zehirli ateş mercanı" yetiştiği tespit edildi. Ateş mercanlarının yenilmesi halinde organ yetmezliğine ve beyin hasarına yol açabileceği uyarısında bulunan araştırmacılar, mantara dokunulmasının bile ateşe ve deri iltihabına neden olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Beyin yiyen zehirli mantar bulundu.
Beyin yiyen zehirli mantar bulundu.

BBC'nin haberine göre, bilim insanları, dünyanın en zehirli mantarlarından biri kabul edilen ve aslen Japonya ve Kore'ye özgü olduğu düşünülen zehirli ateş mercanının Avustralya'da ilk kez görüldüğünü belirtti.

Avustralya'nın James Cook Üniversitesinden (JCU) araştırmacılar, mantara Asya'nın çeşitli yerlerinden sonra Avustralya'nın tropik iklime sahip Queensland eyaletinde rastlanmasının, türün görüldüğü bölgelerin "kayda değer şekilde" genişlediğini ortaya koyduğunu ifade etti.

  • Ateş mercanlarının yenilmesi halinde organ yetmezliğine ve beyin hasarına yol açabileceği uyarısında bulunan araştırmacılar, mantara dokunulmasının bile ateşe ve deri iltihabına neden olabileceğini söyledi.

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Doğa fotoğrafçısı tarafından çekildi

Araştırma ekibinden Dr. Matt Barrett, araştırmacılar tarafından bilinen yüzlerce zehirli mantar arasından, toksinlerin deri yoluyla emilebildiği tek bitkinin bu mantar olduğunu belirtti.

Bu mantar türünün Çin, Tayland ve Papua Yeni Gine'de de görüldüğüne dair bilgileri olduğunu ifade eden Barrett, Avustralya'daki varlığından, Cairns şehrinde yerel bir doğa fotoğrafçısı tarafından çekilen fotoğraf üzerine haberdar olduklarını dile getirdi.

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"Şimdiye kadar tespit edilmemişti"

Mantar sporlarının binlerce yıl önce rüzgar yoluyla taşınmış olabileceğini düşündüklerini aktaran Barrett, "Avustralya'nın tropik bölgelerinde mantar avcılarımız yok, dolayısıyla şimdiye kadar tespit edilmemişti." dedi.

Barrett, zehirli ateş mercanının, son altı ayda Avustralya'da tespit edilen önceden bilinmeyen 20'den fazla tür arasında olduğuna işaret etti.

Japonya ve Güney Kore'de, bazı kişilerin geleneksel tıpta kullanılan yenilebilir mantar zannettikleri zehirli ateş mercanının çayını tüketmesi sonucu ölümcül vakalara rastlanmıştı.

Altın değerinde mantar: Kuzugöbeği
FOTOĞRAF 13
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Çin tıbbında şifa kaynağı bitkiler arasında yer alan, bağırsak ve mide hastalıklarını tedavi amaçlı olarak kullanılan kuzugöbeği mantarı Pozantı’da vatandaşların gelir kapısı oldu.
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Genellikle mart ayındaki yağmurlarla çam, meşe, gürgen, dişbudak, elma ve ceviz ağaçlarının dibinde yetişen kuzugöbeği mantarını toplayan vatandaşlar, kilosunu 100 ile 200 lira arasında satıyor.
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Kimi vatandaşlar ise geçmiş yıllarda kurusunun 600 ile 800 TL’ye varan fiyatlarla alıcı bulması üzerine satmayıp, kurutmayı tercih ediyor.
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180 KİLOMETRELİK YOL KATETTİLER: Adana’nın Kozan ilçesinden Pozantı’ya yaklaşık 180 kilometre yol katedip kuzugöbeği toplamaya gelen Bekir Kaya ve Cumali Özkan isimli vatandaşlar ise kuzugöbeğini bir kere yedikten sonra hoşlarına gittiğini belirterek, “Kuzugöbeğini daha önce bir arkadaşımız Pozantı’dan toplayıp bizlere gönderdi yedikten sonra o kadar hoşumuza gitti ki anlatamayız. Gerçekten farklı bir lezzet...
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Gerek televizyon gerekse internetten baktığımızda çok faydalı bir mantar olduğunu da öğrendik ve o kadar kilometre yapıp Pozantı’ya kadar geldik ve 1-2 kilo kadar topladık ve mutlu bir şekilde evimize dönüyoruz” dediler.
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NİĞDE'DEN TOPLAMAYA GELDİM: Niğde’nin Ulukışla ilçesinden Pozantı’ya kuzugöbeği toplamaya gelen Hasan Hüseyin Büyükbaş da kuzugöbeğinin ilaç sanayisinde antibiyotiğin hammaddesi olarak kullanıldığını Avrupa ve İskandinav ülkelerinde lüks restoranlarda tüketilmesi nedeniyle büyük rağbet gördüğünü söyledi.
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Büyükbaş “Doğanın bizlere bahşettiği lezzetli bir ürün. Bilinçli tüketildiği sürece sorun yok. Ben yaklaşık 100 km’lik yoldan geliyorum. Önce köyden dolmuşla Pozantı’ya geldim. Pozantı’dan yine dolmuşla Akçatekir’e ulaştım oradan dağa yürüyerek geldim. Altın var deseler gelmem ama bu mantar toplamak için gelirim...
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Yaklaşık 15-20 yıldır gelirim buralara her geldiğimde de toplarım. Bu topladığım mantarları İstanbul’da yaşayan çocuklarıma göndereceğim. Ailece çok seviyoruz ve tüketiyoruz. Zaten tadına bakan bir daha bırakamaz” dedi.
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ÇOK FAYDALI BİR MANTAR: Pozantıda yaşayan Serdar Gökay ve Nurettin Yiğit Doğan ise Pozantı’nın dört bir tarafının dağlarla kaplı olmasından dolayı şanslı olduklarını kaydederek, şunları söylediler: “Pozantı’da yaşadığımız için şanslıyız dağlarımızda çok farklı mantarlar yetişiyor. Bizlerde mevsimsel olarak yaklaşık 6-7 çeşit mantarın tadına bakıyoruz. İlkbaharın gelmesiyle olan kuzugöbeği dağlarımızdaki en lezzetli ve en faydalı mantarlarımızdan.”
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KUZUGÖBEĞİ MANTARI: ’Morchella’ cinsine ait olan kuzugöbeği mantarı, ortalama 5- 15 santimetre boyunda ve kremden koyu kahverengiye kadar değişen renklere sahip.
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Bal peteğini andıran şapkasıyla kolayca diğer mantar türlerinden ayırt edilebilen kuzugöbeğinin üremesini sağlayan sporları, askus adı verilen bir kese içinde bulunuyor.
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Bu keseden atılan sporlar uygun sıcaklık ve nemde toprakta çimlenerek mantarı meydana getiriyor.
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Kuzugöbeği mantarının dünyada yaklaşık 30 türü biliniyor. Uzmanlar, kuzugöbeğinin gyromitra esculenta gibi zehirli türlerle (sahte kuzugöbeği mantarı) karıştırılma riski olduğundan, dikkatli olunması, çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olacağından çiğ olarak yenmemesi konusunda uyarıyor.
Altın değerinde mantar: Kuzugöbeği
Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda ağaç diplerinde toplanan kuzugöbeği mantarının kilosu 100 ile 200 lira arasında alıcı buluyor. Çevre şehirlerden de mantar toplamak için vatandaşlar ilçeye geliyor.


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