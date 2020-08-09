Beyrut Yaralı, Uzat Elini” kampanyasına “www.kizilay.org.tr” web adresinden, 168 çağrı merkezinden ve SMS ile 2868’e “YARDIM” yazıp göndererek mesaj başına 10 TL ile destek olunabiliyor.

Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamanın ardından yaraların sarılması için bölgede çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, felaket bölgesi ilan edilen kentteki ihtiyaçlar için “Beyrut Yaralı, Uzat Elini” çağrısıyla insani yardım kampanyası başlattı. Beyrut Limanı’ndaki depoda meydana gelen patlamanın ardından bölgeye yardım ekibi gönderen Kızılay, yaraların sarılması için kampanya başlattı.

OYNAT 00:20 Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kamerada Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sırasında bir babanın, oğlunu masanın altına saklayarak korumaya çalıştı. Çaresiz babanın panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. BiP'te paylaş

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“Beyrut Yaralı, Uzat Elini” kampanyasına “www.kizilay.org.tr” web adresinden, 168 çağrı merkezinden ve SMS ile 2868’e “YARDIM” yazıp göndererek mesaj başına 10 TL ile destek olunabiliyor. Toplanan bağışlarla bölgedeki acil ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor.

Lübnan’daki patlamadan etkilenenlere insani yardımlar ulaştırılmaya devam edecek. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, hayırseverleri Beyrut için açılan kampanyaya destek vermeye davet ederek, “Beyrut büyük bir acı yaşadı ve halen üzerinden şokunu atamadı. Binlerce insan evsiz ve işsiz kaldı, kardeşlerimizi melcesiz, desteksiz bırakmayalım” ifadelerini kullandı.