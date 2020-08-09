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Beyrut yaralı uzat elini

Beyrut’ta yaraların sarılması için çalışan Türk Kızılay, felaket bölgesi ilan edilen kentteki ihtiyaçlar için ‘Beyrut Yaralı, Uzat Elini’ yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya 168 çağrı merkezinden ve SMS ile 2868’e ‘YARDIM’ yazıp göndererek mesaj başına 10 TL ile destek olunabiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyrut Yaralı, Uzat Elini” kampanyasına “www.kizilay.org.tr” web adresinden, 168 çağrı merkezinden ve SMS ile 2868’e “YARDIM” yazıp göndererek mesaj başına 10 TL ile destek olunabiliyor.
Beyrut Yaralı, Uzat Elini” kampanyasına “www.kizilay.org.tr” web adresinden, 168 çağrı merkezinden ve SMS ile 2868’e “YARDIM” yazıp göndererek mesaj başına 10 TL ile destek olunabiliyor.

Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamanın ardından yaraların sarılması için bölgede çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, felaket bölgesi ilan edilen kentteki ihtiyaçlar için “Beyrut Yaralı, Uzat Elini” çağrısıyla insani yardım kampanyası başlattı. Beyrut Limanı’ndaki depoda meydana gelen patlamanın ardından bölgeye yardım ekibi gönderen Kızılay, yaraların sarılması için kampanya başlattı.

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“Beyrut Yaralı, Uzat Elini” kampanyasına “www.kizilay.org.tr” web adresinden, 168 çağrı merkezinden ve SMS ile 2868’e “YARDIM” yazıp göndererek mesaj başına 10 TL ile destek olunabiliyor. Toplanan bağışlarla bölgedeki acil ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor.

Lübnan’daki patlamadan etkilenenlere insani yardımlar ulaştırılmaya devam edecek. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, hayırseverleri Beyrut için açılan kampanyaya destek vermeye davet ederek, “Beyrut büyük bir acı yaşadı ve halen üzerinden şokunu atamadı. Binlerce insan evsiz ve işsiz kaldı, kardeşlerimizi melcesiz, desteksiz bırakmayalım” ifadelerini kullandı.

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