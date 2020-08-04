Beyrut'ta patlama: Lübnan'da neler oluyor? İHH Beyrut'ta yaraları sarmaya gönüllü oldu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verildi. Verilen rakamlar arttığı için belli aralıklarla revize ediliyor. Dünya çapında yankı uyandıran patlama sonrası Lübnan'ın yarasını sarmak isteyenler harekete geçti. Bunlardan biri de İHH İnsani Yardım Vakfı oldu. İHH Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis twitter hesabından yaptığı paylaşımla 1 adet ambulans ve ekibini hastaların nakili için kullandıklarını, ayrıca Evi zarar gören ailelere yemek yaptırıp dağıtacaklarını belirtti.

Haber Merkezi 04 Ağustos 2020, 23:53 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2020, 00:22 Yeni Şafak