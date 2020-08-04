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Dünya İHH Beyrutta yaraları sarmaya gönüllü oldu
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Beyrut'ta patlama: Lübnan'da neler oluyor?

İHH Beyrut'ta yaraları sarmaya gönüllü oldu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verildi. Verilen rakamlar arttığı için belli aralıklarla revize ediliyor. Dünya çapında yankı uyandıran patlama sonrası Lübnan'ın yarasını sarmak isteyenler harekete geçti. Bunlardan biri de İHH İnsani Yardım Vakfı oldu. İHH Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis twitter hesabından yaptığı paylaşımla 1 adet ambulans ve ekibini hastaların nakili için kullandıklarını, ayrıca Evi zarar gören ailelere yemek yaptırıp dağıtacaklarını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İHH, mülteci kampındaki mutfakta yemek yaptırıp bölgede evi zarar gören ailelere dağıtacak.
İHH, mülteci kampındaki mutfakta yemek yaptırıp bölgede evi zarar gören ailelere dağıtacak.

Dünya, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen şiddetli patlama haberi ile çalkalanıyor. Bilançonun ağırlaştığı haberleri öğrenilirken, yaraların sarılması için de harekete geçildi.

  • Birçok ülke tarafından Lübnan'a destek mesajları yayınlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan daLübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüşerek sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını iletti.

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İHH yardım için vakit kaybetmeden harekete geçti

  • İHH İnsani Yardım Vakfı da yaraların sarılmasında görev üstlenmekte gecikmedi. İHH Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis twitter hesabından paylaşımda bulunarak ambulans, ihtiyaç malzemeleri ve yiyecek ile ilgili hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Nergis'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

  • "İHH olarak Lübnan’daki patlamanın ardından 1 adet ambulans ve ekibini hastaneler arası hasta nakli için kullanmaya başladık. Hastanelerdeki ihtiyaç malzemeleri için hazırlık yapıyoruz. Mülteci kampındaki mutfağımızda da yemek yaptırıp bölgede evi zarar gören ailelere dağıtacağız."

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