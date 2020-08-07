Beyrut'taki patlamada ölü sayısı artıyor: 154'e yükseldi

Dünya

Mısır - Yunan antlaşması Türkiye'ye karşı atılmış bir adım

Dün, Mısır ve Yunanistan resmi olarak karşılıklı deniz yetki alanlarını belirleyen MEB antlaşmasını imzaladılar. Uzmanların görüşüne göre; Mısır antlaşmaya imza atmasına rağmen Türkiye ile bir pazarlık alanı bırakmış durumda. Mısır, Yunan tezlerinin aksine Meis adası üzerinden yapılacak bir antlaşmayı onaylamazken Yunanistan da ada ile ilgili tezlerinden vazgeçmiş görünüyor. Yunan muhalefeti İtalya ve Mısır'a verilen tavizlerden dolayı rahatsız ve bunun Türkiye'nin iştahını kabarttığını söylüyorlar. Yunanistan, Türkiye'ye karşı adalar tezini kullanırken İtalya ile imzaladığı MEB'de adaların kıta sahanlığı olmadığını onaylamıştı.