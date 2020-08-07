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Dünya Beyruttaki patlamada ölü sayısı artıyor 154e yükseldi
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Beyrut'taki patlamada ölü sayısı artıyor: 154'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Hasan, hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda patlama meydana gelmişti.
Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, salı günü başkentte yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini yaklaşık 5 bin yaralı olduğunu söyledi.

  • Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ciddi yaralıların var olduğunu belirten Hasan, yüzde 20'sinin hastanelerde tedavi görmesi gerektiğini kaydetti ve şunları ekledi:

  • "Özellikle cam parçalarının neden olduğu ciddi yaraları bulunan ve ameliyat edilmesi gereken durumu ağır 120 yaralımız var."

Beyrut'taki korkunç patlamada bakıcı ve çocukların yaşadıkları şok kamerada
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Beyrut'taki korkunç patlamada bakıcı ve çocukların yaşadıkları şok kamerada
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki korkunç patlama ile ilgili yeni detaylar ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Patlama öncesinde limandaki yangını izleyen bakıcı ve yanındaki üç küçük çocuğun, patlamayla beraber yaşadıkları şok kameraya yansıdı. Patlamanın şiddetiyle camlar kırılırken bakıcının çocukları korumaya çalıştığı görülüyor.

Ne olmuştu?

Hasan, daha önce yaptığı açıklamada patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

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