Beyrut'taki patlamada ölü sayısı artıyor: 154'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, salı günü başkentte yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini yaklaşık 5 bin yaralı olduğunu söyledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ciddi yaralıların var olduğunu belirten Hasan, yüzde 20'sinin hastanelerde tedavi görmesi gerektiğini kaydetti ve şunları ekledi:
- "Özellikle cam parçalarının neden olduğu ciddi yaraları bulunan ve ameliyat edilmesi gereken durumu ağır 120 yaralımız var."
Ne olmuştu?
Hasan, daha önce yaptığı açıklamada patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu açıklamıştı.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.