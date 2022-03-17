Dünya Biden dün savaş suçlusu dediği Putini bugün de zalim olarak tanımladı
AMERİKA

Biden dün 'savaş suçlusu' dediği Putin'i bugün de 'zalim' olarak tanımladı

ABD Başkanı Joe Biden, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'savaş suçlusu' olarak tanımlamıştı. Biden, bugün yaptığı açıklamada ise Putin'den 'zalim' şeklinde bahsederken, "Putin'in askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Biden dün savaş suçlusu dediği Putini bugün de zalim olarak tanımladı
Vladimir Putin - Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, İrlanda Başbakanı Michael Martin ile Oval Ofis'te çevrim içi gerçekleştirdiği görüşme öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Martin ile bugün yüz yüze görüşme planları olduğunu ancak Martin'in Kovid-19 testinin dün gece pozitif çıkması nedeniyle görüşmeyi çevrim içi yapma kararı aldıklarını aktaran Biden, İrlanda Başbakanı'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

BIDEN'DEN PUTIN'E: ZALİM

Görüşmeyi tüm dünyanın daha çok birliğe ihtiyaç duyduğu bir zamanda gerçekleştirdiklerini kaydeden Biden, "Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı." dedi.

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Biden, İrlanda'nın dünya sahnesindeki yerinin önemine dikkati çekerek, İrlanda'nın Putin yönetimine uyguladığı yaptırımların da önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan Biden, ABD'nin, Kuzey İrlanda'da Katolik ayrılıkçılar ve İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması'na (Hayırlı Cuma Anlaşması) desteğinin sürdüğünü de dile getirdi.

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