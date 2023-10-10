Biden evindeki ve ofisindeki gizli belgeler için 2 gün sorgulandı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın özel yetkili savcı Robert Hur tarafından yürütülen soruşturma kapsamında pazar ve pazartesi olmak üzere iki gün boyunca Beyaz Saray'da "gönüllü olarak sorguya katıldığı" belirtildi.

Beyaz Saray ve Biden'ın soruşturmanın düzgün bir şekilde ilerlemesi için işbirliği yaptığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın şeffaflığını ve bütünlüğünü korumak için gerekli bilgi güncellemelerinin yapıldığı vurgulandı.

Biden'ın ofisi ve evinden çıkan gizli belgeler

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Başkan'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı döneminden kalan "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin, "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı. 22 Ocak'ta da Başkan'ın Delaware'deki evinin garajında yeni "gizli belgeler" daha bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek belgelerin içeriği konusunda bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Biden'ın Rehoboth Beach'teki yazlık evi de aranmış ancak gizli belge bulunamamıştı.

Biden'dan önce, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de eski Başkan Donald Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış ve Biden, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump'ı eleştirmişti.

Kendi evi ve ofisinden gizli belgeler çıkınca Kongredeki Cumhuriyetçiler, Biden'a yüklenmişti.















