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Dünya

Netanyahu ve Biden telefonda görüştü

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüştüğü belirtildi. Biden, İsrail'in yanında olduklarını ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını desteklediklerini söyledi.

17:39 . 7/10/2023 Cumartesi
AA
Joe Biden - Binyamin Netanyahu

Joe Biden - Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Netanyahu'yu telefonla arayan Biden, ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını desteklediğini söyledi.

Netanyahu teşekkür etti

Netanyahu'nun da Biden'a koşulsuz desteği için teşekkür ederek, "İsrail'in sonunda kazanacağı uzun sürecek, güçlü bir harekatın şart olduğunu" dile getirdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştüğü ve iki liderin de İsrail'e desteğini açıkladığı ifade edildi.



#israil
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