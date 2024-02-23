Biden hapiste ölen Rus muhalif lider Navalny'nin eşi ve kızı ile görüştü

Görüşmeyle ilgili sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Biden, "Bugün, Aleksey Navalnıy'ın ailesi Yulia ve Dasha Navalnaya ile görüştüm, bu yıkıcı kayıpları için kendilerine taziyelerimi ilettim. Aleksey'in cesur mirası, Yulia ve Dasha'da ve Rusya'nın her yerinde demokrasi ve insan hakları için mücadele eden sayısız insanla devam edecektir." ifadesini kullandı.