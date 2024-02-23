|
Dünya

Biden hapiste ölen Rus muhalif lider Navalny'nin eşi ve kızı ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşi Yulia Navalnaya ve kızıyla California'da görüştü ve aileye desteğini sundu.

08:26 - 23/02/2024 Cuma
AA
Biden, seçim çalışmalarını sürdürdüğü California eyaletinde, Navalnıy'ın eşi ve kızıyla bir araya geldi.
Biden, seçim çalışmalarını sürdürdüğü California eyaletinde, Navalnıy'ın eşi ve kızıyla bir araya geldi.

Biden, seçim çalışmalarını sürdürdüğü California eyaletinde, Navalnıy'ın eşi ve kızıyla bir araya geldi.


Görüşmeyle ilgili sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Biden, "Bugün, Aleksey Navalnıy'ın ailesi Yulia ve Dasha Navalnaya ile görüştüm, bu yıkıcı kayıpları için kendilerine taziyelerimi ilettim. Aleksey'in cesur mirası, Yulia ve Dasha'da ve Rusya'nın her yerinde demokrasi ve insan hakları için mücadele eden sayısız insanla devam edecektir." ifadesini kullandı.


Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Biden'ın, Aleksey Navalnıy'ın Rusya'daki eylemlerini büyük takdirle karşıladığı ve ölümünün büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu söylediği kaydedildi.

Biden, daha önceki açıklamasında, Navalnıy'ın ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumlu olduğunu savunmuş ve cuma günü Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacaklarını duyurmuştu.






#ABD
#Aleksey Navalnıy
#Joe Biden
#Rusya
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasada müjdeler peş peşe sıralandı: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, taşerona kadro...