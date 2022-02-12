Dünya Biden ile Putinden kritik Ukrayna görüşmesi
AVRUPA

Biden ile Putin'den kritik Ukrayna görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı konuştuğu telefon görüşmesi başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Biden ile Putinden kritik Ukrayna görüşmesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesinin başladığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan gönderilen basın notuna göre Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi ABD Doğu saatiyle 11.04'te (TSİ 19.04) başladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dünkü "Rusya Ukrayna'da işgale her an başlayabilir." açıklamasının ardından gözler bugün Biden ile Putin arasındaki görüşmeye çevrilmişti.

ABD yönetimi, Ukrayna'daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermiş, ayrıca ülkedeki 160 askerini de geri çekme kararı almıştı.

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