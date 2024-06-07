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Dünya

Biden ile Zelenski Paris'te görüştü: Rusya'yı vurmak için icazet istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüştü. Biden'ın Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğine inandığını söyleyen Zelenski, ülkesinin Rus saldırılarına karşı kendisini etkin bir şekilde savunabilmesi için Rusya'daki askeri hedefleri vurabilmesi gerektiğini savundu.

19:21 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 19:55 - 7/06/2024 Cuma
AA
Zelenski - Biden
Zelenski - Biden

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenski, Paris'te Biden ile bir araya geldi.

İki lider, Ukrayna'nın savunma imkanları ile güvenlik alanında ikili anlaşma imzalanmasına yönelik hazırlık sürecini görüştü.

"Rusya'daki hedefleri vurmalıyız"

Cephe hattındaki durumla ilgili Biden'e ayrıntılı bilgi veren Zelenski, Ukrayna'nın günlük Rus saldırılarına karşı kendisini etkin bir şekilde savunabilmesi için Rusya'daki askeri hedefleri vurabilmesi gerektiğini savundu.

Zelenski, Harkiv bölgesi savunmasının güçlendirilmesi ve ABD'nin askeri yardım tedarikini hızlandırılmasının önemini vurgulayarak,
"Desteğinizin devam edeceğine ve bizimle yan yana duracağınıza inanıyoruz. Bu halkımızın yalnız olmadığını, stratejik ortağımız olan sizlerle birlikte olduğumuzu hissetmesi için çok gereklidir."
ifadesini kullandı.

Biden'dan 'destek sürecek' açıklaması

Başkan Biden ise Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini belirterek, ABD Kongresi'nin Ukrayna için yardım kararından bu yana yenisi dahil olmak üzere 6 yardım paketinin açıklandığını aktardı.

Bugün 225 milyon dolar değerinde ek bir paketi imzaladığını ifade eden Biden, ABD'nin Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini yineledi.




#Ukrayna
#Joe Biden
#Volodimir Zelenski
#ABD
#Rusya
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