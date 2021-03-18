Dünya Biden ilk kurşunu sıktı
AMERİKA

​Biden ilk kurşunu sıktı

Biden ilk kurşunu sıktı

Washington-Moskova arasında yaşanması beklenen kavgada ilk kurşun sıkıldı. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün Rusya’yı “3 Kasım 2020’deki ABD seçimlerine hile karıştırmaya çalışmak”la suçlamasının ardından açıklama yapan Biden, Putin’in bedel ödeyeceğini söyledi. Biden, “Putin’in bir katil olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna da “Evet, öyle düşünüyorum” cevabını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Joe Biden
Joe Biden

ABD Ulusal İstihbarat Direktörülüğü’nün hazırladığı raporda Rusya ve İran’ın 3 Kasım 2020’de yapılan ABD Başkanlık seçimlerine “dezenformasyon yoluyla” etki etmeye çalıştığı savunuldu. 15 sayfalık değerlendirme raporunda, Rusya’nın Demokrat aday Joe Biden’a karşı “dezenformasyon” içeren iddiaları yaydığı ifade edildi.

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ÇİN İSTİKRAR ARAYIŞINDA

  • Bu çalışmaların ise “çeşitli Rus organizasyonları tarafından” yürütüldüğü açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ve diğer üst düzey Rus yetkililerin durumdan haberdar olduğunun düşünüldüğü belirtilen raporda, Ukraynalı Andriy Derkach’ın özellikle Putin’in bilgisi dahilinde ve Rusya’nın amaçları doğrultusunda seçimlere etki etmeye çalıştığı bilgisi yer aldı. İran’ın da Donald Trump aleyhindeki bazı “dezenformasyon kampanyalarını” yürüttüğü öne sürülen raporda, Çin’in ABD ile ilişkilerinde istikrar arayışında olduğu ve seçimlere müdahale etme gibi bir amaç taşımadığını sonucuna ulaşıldığı değerlendirmesine yer verildi.

‘DAHA ÖNCE UYARDIM’

Seçimleri kazanarak ABD’nin 46’ncı Başkanı olan Joe Biden’ın rapordaki iddialara tepkisi sert oldu. Amerikan ABC News kanalında George Stephanopoulous’un sorularını yanıtlayan Biden, Putin’in “katil” olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için “bedel ödeyeceğini” söyledi. Putin ile Ocak ayı sonunda gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rus lideri “olası bir yanıta” karşı uyardığını söyleyen ABD Başkanı, “Bedelini ödeyecek. Uzun bir konuşma yaptık. Onu oldukça iyi tanıyorum. ‘Seni tanıyorum, sen de beni tanıyorsun. Eğer bunun olduğunu tespit edersem, hazırlıklı ol’ dedim” ifadelerini kullandı. Biden, “Yani Vladimir Putin’i tanıyorsunuz. Onun bir katil olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna ise, “Mmm hmm, evet. Öyle düşünüyorum” yanıtını verdi. “Bedel ödemenin” boyutları konusunda ayrıntı vermeyen ABD Başkanı, Ocak ayında Rusya ile Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması’nın (New START) 5 yıl daha uzatılmasına ilişkin anlaşmayı işaret ederek, “birlikte çalışmanın ortak çıkarımıza olduğu yerlerde aynı anda yürüyüp sakız çiğnemenin” de olası olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Biden: Putin katil bedelini ödeyecek
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ABD Başkanı Biden: Putin katil bedelini ödeyecek

KREMLİN KABUL ETMEDİ

  • Rusya ise ABD istihbarat raporunu kabul etmediklerini belirterek, iddiaların asılsız olduğunu savundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu raporun ülkemize yönelik çıkarımlarını kabul etmiyoruz. Rusya, önceki seçimlere de, bu raporda anılan 2020 seçimlerine de müdahale etmedi. Rusya’nın adaylardan herhangi birine karşı yürütülen kampanyalarla bir ilgisi yok. Dolayısıyla bu raporu yanlış buluyoruz, rapor tamamen dayanaksız ve hiçbir kanıt içermiyor” ifadelerini kullandı. Üzüntülerini ifade etmekten başka bir şey yapamayacaklarını kaydeden Peskov, “Tamamen niteliksiz olan bu tür materyaller, ülkemize yönelik yeni yaptırımları gündeme getirmenin bahanesi olarak kullanılıyor” dedi. Peskov, Washington’un bu yaklaşımının halihazırda kötü durumdaki Rusya-ABD ilişkilerine zarar verdiğini ve ilişkileri normalleştirmeye yönelik herhangi bir siyasi irade ortaya koyulmasına katkı sunmadığını da vurguladı.

Biden’dan suskunluk rekoru
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Riyad ile işler değişecek

ABD Başkanı ayrıca öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı raporu konusunda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’e “işlerin değişeceğini açıkça” söylediğini vurguladı. Trump yönetiminin ise raporu kamuoyuna açıklamadığına, raporu yayınlayanın kendisi olduğuna, işaret eden Biden, veliaht prens hariç organizasyondaki herkesi sorumlu tuttuklarını belirterek “Çünkü biliyorum ki, bir ülkeyle müttefikliğimiz varsa asla o ülkenin başındakine kadar gitmedik, bu kişiyi cezalandırmadık ve dışlamadık.” ifadesini kullandı. Biden yönetimi 26 Şubat’ta 35 yaşındaki Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın “kaçırmasını veya öldürmesini onayladığı” yönünde ABD istihbarat raporunu yayınlamıştı.

İlk resmi basın toplantısı 25 Mart’ta

  • Yaklaşık 2 aydır görevde olmasına rağmen resmi bir basın toplantısı düzenlememesi ve basın mensuplarından az soru alması eleştirilen Biden’ın ilk resmi toplantısı için tarih verildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada “Başkan Biden, 25 Mart Perşembe günü öğleden sonra resmi bir basın toplantısı düzenleyecek” ifadesini kullandı.
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