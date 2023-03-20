Biden Netanyahu ile İsrail-Filistin çatışmalarının azaltılmasına yönelik görüştü

Biden Netanyahu ile İsrail-Filistin çatışmalarının azaltılmasına yönelik toplantıyı görüştü.
ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda yaptığı görüşmede, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaları azaltmak üzere Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün ve ABD yetkilileri arasında yapılan toplantıyı memnuniyetle karşıladığını bildirdiği aktarıldı.
Açıklamada, Biden’ın, Netanyahu’ya demokratik değerlerin ABD-İsrail ilişkilerinin önemli bir unsurunu oluşturduğunu ve demokratik toplumların gerçek denge ve denetimlerle güçlendirildiğini, temel değişikliklerin geniş tabanlı halk desteğiyle yapılması gerektiğini belirttiği kaydedildi.
Mısır, Filistin, İsrail, Ürdün ve ABD'den üst düzey siyasi ve güvenlik yetkilileri Şarm eş-Şeyh'te bir araya gelmişti.
İsrail-Filistin geriliminin azaltılması için düzenlenen güvenlik zirvesinde, Filistin topraklarında sükunetin sağlanmasının gerekliliği vurgulanmıştı.