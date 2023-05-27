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Dünya

Biden Rusya-Belarus anlaşmasını 'son derece olumsuz' karşıladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile Belarus arasında taktik nükleer silahlarla ilgili imzalanan anlaşmayla ilgili tepkisinin "son derece olumsuz" olduğunu söyledi.

07:14 . 27/05/2023 Cumartesi
AA
Joe Biden

Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile Belarus arasında taktik nükleer silahlarla ilgili imzalanan anlaşmayla ilgili tepkisinin
"son derece olumsuz"
olduğunu söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Rusya ile Belarus arasında taktik nükleer silahlarla ilgili imzalanan anlaşmayla ilgili tepkisi sorulan Biden,
"Son derece olumsuz."
yanıtını verdi.

Biden, borç limiti görüşmeleriyle ilgili ise iyimser olduğunu belirterek, müzakerelerin devam ettiğini ve bir anlaşmanın yapılıp yapılmayacağının bu gece belli olmasını umduğunu kaydetti

.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, 25 Mayıs'ta, Belarus'ta taktik nükleer silahların konuşlandırılmasına ilişkin belgeler imzalamıştı.


Hrenin, bunun, Batılı ülkelerin "dostça olmayan" ve "agresif" siyasetine karşı bir yanıt olduğunu vurgulamıştı.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini mart ayında bildirmişti. Putin, Belarus'a daha önce teslim ettikleri "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin söz konusu silahla donatılacağını da belirtmişti.


#ABD
#Belarus
#Joe Biden
#Rusya
42 dakika önce
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