Biden Rusya-Belarus anlaşmasını 'son derece olumsuz' karşıladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile Belarus arasında taktik nükleer silahlarla ilgili imzalanan anlaşmayla ilgili tepkisinin

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile Belarus arasında taktik nükleer silahlarla ilgili imzalanan anlaşmayla ilgili tepkisinin

Rusya ile Belarus arasında taktik nükleer silahlarla ilgili imzalanan anlaşmayla ilgili tepkisi sorulan Biden,

Rusya ile Belarus arasında taktik nükleer silahlarla ilgili imzalanan anlaşmayla ilgili tepkisi sorulan Biden,

Biden, borç limiti görüşmeleriyle ilgili ise iyimser olduğunu belirterek, müzakerelerin devam ettiğini ve bir anlaşmanın yapılıp yapılmayacağının bu gece belli olmasını umduğunu kaydetti