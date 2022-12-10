Dünya Biden silah tüccarını verip LGBTliyi aldı Tutuklu askeri kurtarmadılar
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Biden silah tüccarını verip LGBT'liyi aldı: Tutuklu askeri kurtarmadılar

Rusya ile gerçekleşen takas ABD’de infiale neden oldu. Rusya’da tutuklu bulunan ABD’li eski asker Paul Whelan’in yerine basketbolcu Brittney Griner’ın takasa dahil edilmesi büyük tepki çekti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Griner’in tercih edilmesine yönelik eleştirileri ünlü basketbolcunun özellikle LGBT toplumu için rol model ve ilham kaynağı olduğunu dile getirerek karşılamaya çalıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski danışmanlarından Sergei Markov da takas için, “ Putin, Biden’ı yendi” yorumunda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Biden silah tüccarını verip LGBTliyi aldı: Tutuklu askeri kurtarmadılar
​Rus silah kaçakçısı Viktor Bout ve ABD'li basketbolcu Brittney Griner’ın takası.

Rus silah kaçakçısı Viktor Bout’un ABD ile Rusya arasında varılan takas anlaşması kapsamında serbest bırakılmasının yankıları sürüyor. ABD’de infiale neden olan takas Rusya’da ‘zafer’ olarak nitelendirildi. Rusya’da tutuklu bulunan ABD’li eski asker Paul Whelan’in yerine basketbolcu Brittney Griner’ın takasa dahil edilmesi büyük tepki çekti. Söz konusu takası dünyaya duyuran ABD Başkanı Joe Biden, “Dakikalar önce Brittney Griner ile görüştüm. Şu an evine dönmek için uçakta” ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski danışmanlarından Sergei Markov da takas için, “Putin, Biden’ı yendi” yorumunda bulundu.

Paul Whelan
Paul Whelan

‘GRINER ROL MODEL’ AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan’ın Paul Whelan’ın serbest bırakılması için çalışmaktan vazgeçmeyeceğini belirterek, Griner’in tercih edilmesine yönelik eleştirileri ünlü basketbolcunun özellikle LGBT toplumu için rol model ve ilham kaynağı olduğunu dile getirerek karşılamaya çalıştı. Tutuklu ABD askeri Whelan, bir istihbarat operasyonuna karıştığı iddiasıyla Rus yetkililer tarafından aralık 2018’de Moskova’daki bir otelde gözaltına alınmıştı. CNN’e verdiği röportajda, Biden yönetimine sitem eden Whelan, geride bırakılmasına şaşırdığını ve hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

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