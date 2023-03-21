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Dünya

Biden tartışmalı özerklik yasa tasarısını onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, Washington DC Kent Konseyi'nin ceza kanunu üzerinde değişiklik yapmasına engel teşkil eden yasa tasarısını onayladı. Yaptığı açıklamada Biden, "DC'nin eyalet olmasını ve özerkliğini destekliyorum. Ancak DC Konseyinin, Belediye Başkanı'nın itirazına rağmen öne sürdüğü, araba kaçırma cezalarının düşürülmesi gibi bazı değişiklikleri desteklemiyorum'' şeklinde konuştu.

09:49 . 21/03/2023 Salı
AA
ABD Başkanı Joe Biden Washington ile ilgili yasa tasarısını onayladı

ABD Başkanı Joe Biden Washington ile ilgili yasa tasarısını onayladı

Geçen haftalarda Kongre'nin iki kanadındaki milletvekillerinin, Washington DC Konseyinden geçen ve başkentin ceza kanununu revize eden yasa tasarısındaki değişiklikleri reddeden oylamanın ardından, Biden da söz konusu tasarıyı imzaladı.


Washington DC

Washington DC Konseyi, Kasım 2022'de, başkentin ceza kanununu revize eden, araba kaçırma gibi şiddet içeren bazı suçlar için mevcut cezaları azaltacak yeni düzenlemeler getiren yasa tasarını kabul etmişti. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın veto ettiği tasarıyı Konsey, yeniden oylayarak kabul etmiş ve belediye başkanının vetosunu aşmıştı.

Washington DC'nin "özerk yönetimini" ve kendi kararlarını veren bir eyalet olmasını savunan Başkan Joe Biden'ın söz konusu tasarıyı veto edebileceği konuşuluyordu.

Ancak Biden, "DC'nin eyalet olmasını ve özerkliğini destekliyorum. Ancak DC Konseyinin, Belediye Başkanı'nın itirazına rağmen öne sürdüğü, araba kaçırma cezalarının düşürülmesi gibi bazı değişiklikleri desteklemiyorum. Senato, DC Konseyinin kararını bozmak isterse, bunu imzalayacağım." ifadelerini kullanarak tasarıyı veto etmeyeceğini bildirmişti.


ABD Başkanı Joe Biden

Ülkenin kurucusu George Washington'ın adının verildiği Washington DC kenti özel bir statüye sahip. Demokratların çoğunlukta olduğu, 712 bin nüfuslu kentin eyalet statüsü kazanma mücadelesi yıllardır Amerikan kamuoyunun gündemini meşgul ediyor.

Tartışmalar, Biden'ın yasayı geçirmesiyle yeniden gündem oldu.


Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde deprem yardım kampanyası gönüllülerine teşekkür töreni
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde deprem yardım kampanyası gönüllülerine teşekkür töreni

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için düzenlenen yardım kampanyasına katılan gönüllülere teşekkür belgesi verdi. Mercan, Büyükelçilik rezidansında düzenlenen törende, yardım malzemelerinin tasnifi ve kolilere yerleştirilmesi için günlerce emek sarf eden gönüllüleri tek tek kürsüye davet ederek belgelerini takdim etti. Büyükelçi Mercan, gönüllere yaptığı konuşmada, "Hepinize ne kadar teşekkür etsek az. Sizler olmasanız bu mümkün olmazdı. Hakkınız ödenmez." dedi. Mercan, yaklaşık 250 gönüllünün katıldığı programda, toplanan yardım miktarının çokluğuna işaret ederek "Bu kadar malzemeyi sizlerin kıymetli katkıları sayesinde süratle tasnif ve sevk edebildik. Yalnızca vatandaşlarımız değil, ABD’li dostlarımız da bize destek oldu." diye konuştu. Konuyla ilgili Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Büyükelçiliğimize ABD’nin farklı yerlerinden, 2 Mart 2023’e kadar, çadır, battaniye, uyku tulumu, ilaç, gıda gibi kalemlerde toplamda 234 ton ayni yardım malzemesi bağışlandı. ABD genelinde ise sevkiyata giren toplam ayni yardım malzemesinin 2 bin 500 tonu geçmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

#ABD
#başkent
#Joe Biden
#kongre
#özerklik
#Washington DC
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