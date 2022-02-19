Biden Ukrayna gerilimine ilişkin konuştu: Rusya Kiev'i hedef alacak

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Biden, Rusya’nın gelecek günlerde Ukrayna’ya saldırmayı planladığını ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’in de hedef alınacağına inandıklarını açıkladı.

"Rusya planlarını uygularsa savaşın sorumlusu olacak. Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz ama destek olmaya devam edeceğiz." diyen Biden, "Putin'in Ukrayna'yı işgal kararı aldığına inanıyorum. Ukrayna'ya işgal olursa Rusya'ya kapsamlı yaptırımları uygulayacağız. İşgal başlayana kadar diplomasi ortadan kalkamaz." ifadelerini kullandı.

'RUSYA DEZENFORMASYON YÜRÜTÜYOR'

"Son günlerde, Rusya destekli güçlerin ciddi ateşkes ihlallerini görüyoruz." diyen Biden, bu güçlerin Donbass'ta yapılan saldırıların suçunu Ukrayna'ya attığını savundu.

Biden, Rusya'nın çok ciddi anlamda dezenformasyon kampanyası da yürüttüğünü vurgulayarak, bunların hepsinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için ürettiği bahaneler olduğunu kaydetti.

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'RUSYA'NIN SALDIRACAĞINA İNANMAK İÇİN NEDENLERİMİZ VAR'

Rusya'nın şu anda Ukrayna ve Belarus sınırında ve Karadeniz'de 150 bin askeri olduğuna işaret eden Biden, "Rusya'nın gelecek haftalarda saldıracağına inanmak için nedenlerimiz var. 2,8 milyon masum insanın yaşadığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de hedef alınacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Biden bir gazetecinin, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inanıyor musunuz?" sorusuna ise "Evet, şu anda Putin'in buna karar verdiğine inanıyorum." yanıtını verdi.