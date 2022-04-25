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Dünya Biden Ukrayna için büyükelçi adayını açıkladı
AVRUPA

Biden Ukrayna için büyükelçi adayını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, şu anda ABD'nin Slovakya'daki Büyükelçisi olarak görev yapan Bridget A. Brink'i, ABD'nin Kiev Büyükelçiliğine aday gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Biden Ukrayna için büyükelçi adayını açıkladı
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Beyaz Saray, 2 yıldır boş olan Kiev Büyükelçiliği koltuğu için Biden'ın adayını açıkladı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığında uzun yıllardır üst düzey görevler alan ve halihazırda ABD'nin Bratislava Büyükelçisi olan Brink'in Kiev Büyükelçiliği pozisyonu için aday gösterildiği bildirildi.

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Brink'in atanabilmesi için önce Senato Dış İlişkiler Komitesinin, ardından da Senato Genel Kurulunun onayı gerekiyor.

Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, savaş nedeniyle Polonya'ya taşınan Kiev Büyükelçiliği personelinin bu haftadan itibaren Kiev'e dönmeye başlayacağını duyurmuştu.

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