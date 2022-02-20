Dünya Biden Ukrayna krizini görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyini topluyor
AMERİKA

Biden Ukrayna krizini görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topluyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna krizini görüşmek üzere gün içinde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Biden Ukrayna krizini görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyini topluyor
Joe Biden

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, Ukrayna'da gelişen durumu izlemeye devam ediyor ve sahadaki olaylar hakkında ulusal güvenlik ekibi tarafından düzenli olarak bilgilendiriliyor. (Ulusal güvenlik ekibi) Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceğini teyit ettiler." dedi.

Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında müttefik ülke liderleri ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi aldığını kaydeden Psaki, "Başkan öğleden sonra Ukrayna'daki durumla ilgili Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacak." ifadelerini kullandı.

Biden, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiği ve Rus ordusunun Kiev'e saldıracağını tahmin ettiklerini söylemişti.

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