Dünya Biden yönetiminden Kaşıkçı davasında Prens Selman için dokunulmazlık talebi
AMERİKA

Biden yönetiminden Kaşıkçı davasında Prens Selman için dokunulmazlık talebi

Joe Biden yönetimi, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a dokunulmazlık verilmesi gerektiğini savundu.

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Haber Merkezi Diğer
Biden yönetiminden Kaşıkçı davasında Prens Selman için dokunulmazlık talebi
Joe Biden - Cemal Kaşıkçı

ABD'de Joe Biden yönetimi, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili davada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a dokunulmazlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Cemal Kaşıkçı
Cemal Kaşıkçı

'Davada yargılanamaz'

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamış ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Reuters'de yer alan habere göre Biden yönetiminin Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman'ın "Başbakanlık" görevinin başına geçtiğini, bu sebeple artık dokunulmazlığı olması gerektiğini, bahsi geçen davada yargılanamayacağını ifade etti.

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"CEMAL BİR KEZ DAHA ÖLDÜ"

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Biden yönetiminin kararının ardından sosyal medya hesabından, "Cemal bugün yine öldü. ABD'de adalet, paradan önce geldi" açıklamasında bulundu.

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından Justin Bieber'a açık mektup: Katillere konser verme
FOTOĞRAF 10
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Suudi Arabistanın İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçının nişanlısı Hatice Cengiz, Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Biebera Suudi Arabistanda vereceği konseri iptal etmesi çağrısında bulundu.
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Cengiz, Washington Post gazetesinde yazdığı açık mektupta, Belki duymuşsunuzdur.
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Acımasız cinayet tüm dünyada manşetlere taşındı ve o günden beri ben dahil birçok insan hakları örgütü ve savunucusu adalet ve hesap sorulmasını istiyor sözleriyle Biebera seslendi.
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Justin Biebera 5 Aralıkta Suudi Arabistanda vereceği konseri iptal etmesi çağrısı yapan Cengiz, konserin iptal edilmesinin muhalif sesleri öldüren bir rejime güçlü bir mesaj göndereceğini vurguladı.
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Cengiz, açık mektubunda Suudi Arabistana hayranlarınız için gideceğinizin farkındayım ama her yaştan, kökenden ve dini inançtan yüzlerce Suudi MBSnin (Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman) diktatörlüğüne karşı çıktığı için cezalandırılıyor ve hapishanede çürüyor ifadelerine yer verdi.
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Biebera Adalet ve Özgürlük adını verdiği iki albümünü hatırlatan ve Suudi Arabistanın her ikisine de ihtiyaç duyduğunu belirten Cengiz, Bieberdan Kaşıkçının katilleri için konser vermemesini istedi.
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selmana yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018de gittiği Suudi Arabistanın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamış, daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.
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Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından Justin Bieber'a açık mektup: Katillere konser verme
İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kanadalı pop müzik yıldızı Justin Bieber'a hitaben açık mektup yayımladı. Cengiz, Suudi Arabistan konserini iptal etmesini isteyerek, "Sevgili Cemal'in katilleri için şarkı söyleme" dedi
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