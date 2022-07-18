Biden-Selman görüşmesinde Cemal Kaşıkçı tartışması: Kim doğruyu söylüyor?

ABD Başkanı Joe Biden’ın daha önce “uluslararası parya” yapacağım dediği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesine dair tartışmalar sürüyor.

Biden’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Veliaht Prens’le diyaloğunun içeriğine dair, Washington ve Riyad’dan yapılan açıklamalar arasında 180 derece farklılık bulunması dikkat çekti. Fox News’e konuşan Suudi Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD Başkanı’nın Kaşıkçı cinayetinden dolayı doğrudan Veliaht Prensi sorumlu tutan bir ifadesini ‘duymadığını’ söyledi.

El-Cubeyr ABD Başkanı’nın görüşmede, “ABD’nin kurucu ilkelerini gündeme getirerek, insan haklarına bağlılığını teyit ettiğini” belirtirken, “Bu zaten her ABD Başkanının ajandasında olan bir şeydir” ifadesini kullandı. ABD’ye dönüşü sonrası, basının Cubeyr’in görüşmeyle ilgili açıklamalarının doğru olup olmadığı sorusuyla karşılaşan Biden, “Hayır” cevabı vererek, Suud Dışişleri Bakanı’nın doğruyu söylemediğini belirtti.

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