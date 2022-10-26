Dünya Bidendan İtalya Başbakanı Meloniye tebrik telefonu
AMERİKA

Biden’dan İtalya Başbakanı Meloni’ye tebrik telefonu

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı olarak göreve başlayan Giorgia Meloni’yi arayarak tebrik etti. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etmek için Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İtalya ve ABD arasındaki güçlü bağlara dikkati çeken iki lider, ortak endişe konularında birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

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Haber Merkezi Diğer
Biden’dan İtalya Başbakanı Meloni’ye tebrik telefonu
Meloni ve Biden

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı olarak göreve başlayan Giorgia Meloni’yi arayarak tebrik etti.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etmek için Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İtalya ve ABD arasındaki güçlü bağlara dikkati çeken iki lider, ortak endişe konularında birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Görüşmede Biden ve Meloni, Ukrayna’ya yardımları, Rusya’ya ise yaptırımları sürdürme taahhüdünü yinelerken, Çin ile mücadele, sürdürülebilir ve hesaplı enerji kaynakları gibi konuları da ele aldı.

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