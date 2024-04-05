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Dünya

Biden'dan Netanyahu'ya acil ateşkes çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Biden, ateşkes çağrısında bulundu.

04:00 - 5/04/2024 Cuma
Güncelleme: 03:16 - 5/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Joe Biden - Gazze Kasabı Netanyahu
Joe Biden - Gazze Kasabı Netanyahu

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre iki lider 30 dakikadan az süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkilinin gündeminde İsrail'in Gazze'deki World Central Kitchen (WCK) yardım çalışanlarına düzenlediği saldırı vardı. Saldırıda ölen 7 kişiden biri ABD vatandaşıydı. Görüşmede Biden saldırının ve genel insani durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. İsrail'in sivillerin zarar görmesi, yardım görevlilerinin güvenliği konularında somut adımlar uygulamasını isteyen Biden, Netanyahu'ya Gazze'de acil ateşkesin gerekli olduğunu ve İsrail'in gecikmeden anlaşmaya varması gerektiğini söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre iki lider, İran'ın İsrail ve İsrail halkına yönelik aleni tehditlerini de görüştü. Biden, ABD'nin İran'ın tehditleri karşısında İsrail'i güçlü bir şekilde desteklediğini açıkladı.


#Gazze
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#ateşkes
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