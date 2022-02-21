Biden'dan Putin'e misilleme: Donetsk ve Luhansk ile ticari ilişkiler yasaklanacak Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacağını duyurdu. Öte yandan bir yaptırım haberi de İngiltere'den geldi. İngiltere, Rusya'ya karşı yaptırımlarını yarın açıklayacağını bildirdi.

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