Dünya Bidendan Putine misilleme Donetsk ve Luhansk ile ticari ilişkiler yasaklanacak
AMERİKA

Biden'dan Putin'e misilleme: Donetsk ve Luhansk ile ticari ilişkiler yasaklanacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacağını duyurdu. Öte yandan bir yaptırım haberi de İngiltere'den geldi. İngiltere, Rusya'ya karşı yaptırımlarını yarın açıklayacağını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Bidendan Putine misilleme: Donetsk ve Luhansk ile ticari ilişkiler yasaklanacak
ABD Başkanı Joe Biden

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimleri Donetsk ve Luhansk'ı tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

Karara ilk misilleme ABD'den geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Putin'in tanıyacağını belirttiği iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlanacağı duyurdu.

İNGİLTERE: YAPTIRIMLARI YARIN AÇIKLAYACAĞIZ

İngiltere de Rusya'ya yönelik yaptırımları yarın açıklayacağını bildirdi.

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