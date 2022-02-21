Biden'dan Putin'e misilleme: Donetsk ve Luhansk ile ticari ilişkiler yasaklanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimleri Donetsk ve Luhansk'ı tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.
Karara ilk misilleme ABD'den geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Putin'in tanıyacağını belirttiği iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlanacağı duyurdu.
İNGİLTERE: YAPTIRIMLARI YARIN AÇIKLAYACAĞIZ
İngiltere de Rusya'ya yönelik yaptırımları yarın açıklayacağını bildirdi.