Dünya Bidenın Noel mesajı ülkeyi karıştırdı
AMERİKA

Biden'ın Noel mesajı ülkeyi karıştırdı

Gafları ve yaptığı garip hareketlerle adından sıkça söz ettiren ABD Başkanı Joe Biden, şimdi de kimsenin olmadığı yere selam verdi. Biden Noel konuşmasında Hz. İsa'nın adını anmadığı için Cumhuriyetçiler ve Muhafazakârların da hedefi oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Bidenın Noel mesajı ülkeyi karıştırdı
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı anlamsız ve garip hareketlere bir yenisini daha ekledi.

Biden şimdi de, Noel konuşmasının ardından yaptığı ilginç hareketle gündem oldu.

Kimsenin olmadı yere selam verdi

Görüntüde, Joe Biden'ın Noel konuşmasını bitirdikten sonra yürürken kimsenin olmadığı yere eliyle selam verdiği görüldü.

Joe Biden kimsenin olmadığı yere selam verdi
Joe Biden kimsenin olmadığı yere selam verdi

Anbean kameraya yansıyan görüntü sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

Noel mesajında Hz. İsa'yı anmadı

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Noel konuşmasında Hz. İsa'nın adını anmadığı için Cumhuriyetçiler ve Muhafazakârlar tarafından 'şeytan' benzetmelerine maruz kaldı.

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