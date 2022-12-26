Biden'ın Noel mesajı ülkeyi karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı anlamsız ve garip hareketlere bir yenisini daha ekledi.

Biden şimdi de, Noel konuşmasının ardından yaptığı ilginç hareketle gündem oldu.

Kimsenin olmadı yere selam verdi

Görüntüde, Joe Biden'ın Noel konuşmasını bitirdikten sonra yürürken kimsenin olmadığı yere eliyle selam verdiği görüldü.

Joe Biden kimsenin olmadığı yere selam verdi

Anbean kameraya yansıyan görüntü sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

Noel mesajında Hz. İsa'yı anmadı

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Noel konuşmasında Hz. İsa'nın adını anmadığı için Cumhuriyetçiler ve Muhafazakârlar tarafından 'şeytan' benzetmelerine maruz kaldı.

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