|
Dünya

Bilanço ağırlaşıyor: Aşırı yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e çıktı. Yetkililer, Assam'da 27 bölgede yaklaşık 2,3 milyon kişinin sellerden olumsuz etkilendiğini bildirdi.

11:14 - 7/07/2024 Pazar
AA
Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi
Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e çıktı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde yağışlar ve seller etkili olmaya devam ediyor.

Assam eyaletinden afet yönetimi yetkilileri, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e ulaştığını açıkladı.

Binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirten yetkililer, bu kişilerin barınabilmesi için eyaletin farklı bölgelerinde yüzlerce kamp kurulduğunu ifade etti.

Yetkililer, Assam'da 27 bölgede yaklaşık 2,3 milyon kişinin sellerden olumsuz etkilendiğini bildirdi. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), ülkenin kuzeydoğu eyaletleri için kırmızı alarm vermişti.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları bölgede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.




#ASSAM
#Felaket
#Hindistan
#sel
#YAĞIŞ
21 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Taşerona kadro yasası ile 90 bin işçi kamuya geçecek! Gözler Meclis'e çevrildi: Torba yasada taşeron var mı?