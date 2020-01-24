Bild'den Merkel'e çağrı: Erdoğansız olmaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün Türkiye'ye yaptığı ziyaret ülke basını tarafından mercek altına alındı. Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Bild, Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurduğu ilişkileri değerlendirdi.

'Merkel Türkiye'ye anlayışlı olmalı'Türkiye'nin bölgede mülteci baskısı altında olduğunu yazan Bild, Merkel'in Türkiye'ye karşı anlayışlı olması gerektiğini savundu.

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış töreni'nde

"GÖÇMEN KRİZİ TÜRKİYE İLE ÇÖZÜLEBİLİR"

Merkel'e hitaben yazılan haberin devamında "Çünkü göçmen krizi sadece bölgede ve sadece Türkiye ile birlikte çözülebilir ve çözülmeli. Erdoğansız olmaz." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesi başladı