Dünya Bildden Merkele çağrı Erdoğansız olmaz
AVRUPA

​Bild: Erdoğansız olmaz

Bild'den Merkel'e çağrı: Erdoğansız olmaz

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, Başbakan Angela Merkel'in göçmen krizini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmadan çözemeyeceğini yazdı.

Haber Merkezi Diğer
Alman basını, Merkel'in Türkiye ziyaretini yakından takip ediyor.
Alman basını, Merkel'in Türkiye ziyaretini yakından takip ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün Türkiye'ye yaptığı ziyaret ülke basını tarafından mercek altına alındı. Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Bild, Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurduğu ilişkileri değerlendirdi.
'Merkel Türkiye'ye anlayışlı olmalı'Türkiye'nin bölgede mülteci baskısı altında olduğunu yazan Bild, Merkel'in Türkiye'ye karşı anlayışlı olması gerektiğini savundu.

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"GÖÇMEN KRİZİ TÜRKİYE İLE ÇÖZÜLEBİLİR"

Merkel'e hitaben yazılan haberin devamında "Çünkü göçmen krizi sadece bölgede ve sadece Türkiye ile birlikte çözülebilir ve çözülmeli. Erdoğansız olmaz." ifadelerine yer verildi.

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